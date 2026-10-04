O Dia das Crianças está chegando e o Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, preparou uma programação especial e gratuita para divertir os pequenos. Teatro infantil, brincadeiras de rua e oficina de automaquiagem são algumas das atrações que o empreendimento vai realizar durante o mês de outubro.

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A programação começa na próxima terça-feira, 6/10, com um teatro aberto para todos os públicos e inspirado na animação Encanto. O espetáculo conta a história da família Madrigal, cujos integrantes, exceto Mirabel, possuem um dom mágico, fundamental no dia a dia da comunidade em que vivem.

Uma noite, Mirabel vê a casa da família rachando e a magia se esgotando. Ela então parte em uma aventura para descobrir o que há de errado. A apresentação do teatro infantil “Família Madrigal” será às 19h30, na Alameda ParkCity.

De 10 a 12 de outubro (sábado, domingo e segunda-feira) e também nos dias 17 e 18 de outubro (sábado e domingo), o destaque da programação é a Missão Secreta – Operação Guardiões do Shopping. Voltada para crianças de 4 a 12 anos, as atividades serão realizadas na Praça de Alimentação, com sessões às 14h, 15h, 16h e 17h. Durante a brincadeira, as crianças vão se transformar em minis agentes secretos e terão a missão de recuperar fragmentos de um cristal mágico que estarão espalhados pelo Shopping.

“O ambiente será preparado como um verdadeiro campo de treinamento para que as crianças vivenciem todas as experiências sensoriais que a atração propõe”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Na segunda-feira, 12/10, feriado e Dia das Crianças, a diversão fica por conta da atração Brincando na Rua, que vai reunir diferentes atividades, como desafios com bola, brinquedos infláveis e pintura facial, entre outros. Também haverá distribuição de cachorro-quente, algodão doce e pipoca. As atividades, desenvolvidas em conjunto com o Parceiros F. C., serão realizadas das 14h às 18h, na Alameda ParkCity.

Para fechar a programação, no dia 24/10, sábado, acontece Um Dia Brilhante – Oficina de Automaquiagem, em parceria com a loja Além da Make, com kits individuais de maquiagem e acompanhamento de profissionais da área da beleza. Voltada para crianças de 8 a 12 anos, a oficina será realizada na Praça de Alimentação, com sessões às 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

“A programação especial do Mês das Crianças chega para reforçar as atrações que o empreendimento oferece ao público infantil. No Shopping ParkCity Sumaré, os pais e responsáveis encontram o ambiente perfeito para celebrar esta data especial e colecionar novos momentos de confraternização e carinho com os seus pequenos”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Programação Mês da Criança no Shopping ParkCity Sumaré

Teatro Infantil Família Madrigal

Data: 6 de outubro, terça-feira.

Horário: 19h30.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito.

Missão Secreta: Operação Guardiões do Shopping

Quando: dias 10, 11, 12, 17 e 18 de outubro.

Horário das sessões: 14h, 15h, 16h e 17h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito.

Vagas limitadas – inscrições no local e data da atração, a partir das 13h.

Brincando na Rua

Quando: 12 de outubro, domingo.

Horário: 14h às 18h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito – Confira faixa etária e vagas de cada atração no local.

Um Dia Brilhante: Oficina de Automaquiagem

Quando: 24 de outubro, sábado.

Horário das sessões: às 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito.

Vagas limitadas – inscrições pelo link da bio no Instagram @parkcitysumaré

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços.

O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema do Grupo Cine com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

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