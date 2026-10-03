Uma gang que atacava e roubava supermercados foi detida este sábado em ação da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

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As três pessoas são suspeitas de envolvimento em furtos praticados em supermercados de Americana. A ação ocorreu após a corporação receber informações de que um veículo Toyota, ocupado por três indivíduos, estaria sendo utilizado para a prática dos crimes.

Segundo as informações recebidas, somente nesta semana, mais de 20 peças de carne teriam sido furtadas de estabelecimentos comerciais do município. A placa do veículo foi compartilhada com as equipes da GAMA, que iniciaram patrulhamento pelas redes de supermercados da cidade.

Gang estava no carro

Durante as buscas, o automóvel foi localizado no Jardim Brasil. Um casal que estava no interior do veículo foi abordado e, durante a averiguação, os agentes encontraram diversas peças de carne e outros produtos de supermercado.

Na sequência, os guardas realizaram diligências em um supermercado da região e localizaram o terceiro suspeito, que estava com uma mochila e passava pelo caixa. Durante a abordagem, foram encontradas outras peças de carne no interior da mochila.

Os três suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, juntamente com os produtos localizados, para apresentação da ocorrência à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.

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