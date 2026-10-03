CultivArt Fest movimenta Americana com programação gratuita de teatro entre 8 e 11 de outubro
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A Prefeitura de Americana promove, de 8 a 11 de outubro, o CultivArt Fest – Festival de Teatro de Americana 2026, com uma programação gratuita que reúne espetáculos adultos, infantis e alternativos, além de oficinas de formação. O evento é realizado por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), em parceria com o Núcleo Artístico EntreMundos e a RCA Dance.
Durante quatro dias, o festival ocupará diferentes espaços da cidade, entre eles o Teatro Municipal Lulu Benencase, Centro de Cultura e Lazer (CCL), Escola Estadual Sinésia Martini, Espaço Gaia, Casa de Fraternidade Caboclo Samambaia e Parque Ecológico, com uma programação que reúne grupos e artistas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sorocaba, Jundiaí, Mairiporã e Rio de Janeiro.
“O intercâmbio cultural, o compartilhamento de saberes e a formação de público são os principais objetivos do festivais artístico-culturais promovidos pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi e, no caso do Festival de Teatro, teremos uma nova edição que valoriza a diversidade de linguagens e de espaços, ampliando o acesso às artes cênicas”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Confira a programação completa:
08/10 (quinta-feira)
18h – Credenciamento de Artistas
Local: Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana)
19h – Cerimônia de Abertura
Local: Teatro Municipal Lulu Benencase
20h – Canteiro de Memórias
Grupo: Coletiva Uma de Nós – Ateliê Teatral
Cidade: Sorocaba/SP
Classificação indicativa: Livre
Local: Teatro Municipal Lulu Benencase
Espetáculo adulto que parte das memórias e histórias das ancestrais das atrizes para abordar a trajetória de mulheres de diferentes gerações, suas lutas, dores, conquistas e a construção da história feminina.
09/10 (sexta-feira)
8h – Uma Canção para Voltar
Grupo: Cia Par de Artes
Cidade: Americana/SP
Classificação indicativa: Livre
Local: Escola Estadual Sinésia Martini (para os alunos da escola)
Espetáculo infantil que acompanha os irmãos Aninha e Juninho, que acordam misteriosamente transformados em adultos e precisam descobrir como voltar a ser crianças. Com humor, música e participação do público, a montagem aborda temas como bullying, empatia, respeito e adultização precoce.
9h30 – Papo de Sapo: Histórias a Coaxar
Grupo: Cia Dondé
Cidade: Americana/SP
Classificação indicativa: Livre
Local: Escola Estadual Sinésia Martini (para os alunos da escola)
Espetáculo infantil que reúne teatro, música, poesia, humor e histórias da tradição oral brasileira. Em um brejo imaginário, diferentes personagens e histórias de sapos são construídos com a participação do público.
20h – Num Momento Como Este?
Grupo: Nosso Núcleo
Cidade: Mairiporã/SP
Classificação indicativa: 12 anos
Local: Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) – Avenida Brasil, 1293 – Jardim São Paulo, Americana
Espetáculo alternativo inspirado na obra de Luigi Pirandello que aborda a relação entre criação artística e um cenário marcado pela guerra. A montagem utiliza diferentes personagens e vozes para construir uma reflexão sobre liberdade e criação.
10/10 (sábado)
9h às 12h – Oficina de Palhaçaria: O Corpo em Jogo
Oficineiro: Gabriel Adorno (Americana/SP)
Classificação indicativa: A partir de 16 anos
Local: Espaço Gaia (Rua Dom Bosco, nº 11 – Sala 8, 2º andar, Vila Santa Catarina, Americana)
Oficina prática que trabalha corpo, presença, escuta, espontaneidade e jogo a partir de princípios da palhaçaria, convidando os participantes a experimentar o brincar, o erro e a criação no presente.
Inscrições pelo link: https://forms.gle/78s8y4qjCjudkqCUA
13h às 16h – Oficina “O Ator Narrador e o Corpo como Mídia na Cena Autoral”
Oficineira: Cecília Viegas
Grupo: Adorável Companhia
Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Classificação indicativa: A partir de 16 anos
Local: Sala de Teatro do CCL
Oficina que investiga o corpo como instrumento de narração, explorando movimento, presença do ator e transformação do espaço a partir do hibridismo das linguagens cênicas.
Inscrições pelo link: https://forms.gle/X6qpeznEmuw1t2cB6
17h – Marias, de Contos em Pontos
Grupo: Núcleo Artístico Corpus – NAC
Cidade: Santa Bárbara d’Oeste/SP
Classificação indicativa: 16 anos
Local: Casa de Fraternidade Caboclo Samambaia (Rua Austrália, 252 – Parque das Nações, Americana)
Espetáculo que combina teatro, oralidade, música e espiritualidade para contar as histórias de três mulheres: Maria do Bagaço, Maria Farrapo e Maria Navalha. A montagem utiliza pontos cantados, atabaque, gestos, tecidos e objetos para construir sua narrativa.
20h – Eu, Romeu! Protagonismo Periférico
Grupo: Adorável Companhia
Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Classificação indicativa: 14 anos
Local: Teatro Municipal Lulu Benencase
Solo que aproxima a tragédia de Romeu e Julieta da realidade dos subúrbios do Rio de Janeiro. A montagem mistura teatro, música e circo para abordar sonhos, desigualdades, desafios e a experiência de quem vive na periferia.
11/10 (domingo)
10h – Chica, a Princesa Errante
Grupo: Grifo Teatro
Cidade: Jundiaí/SP
Classificação indicativa: Livre
Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL)
Espetáculo infantil/juvenil que acompanha Chica, uma jovem princesa que deixa o castelo para conhecer o reino e compreender uma antiga profecia. A jornada aborda escolhas, liderança, responsabilidade, poder e participação coletiva, utilizando elementos do teatro popular, música e interação com o público.
19h – Nosso Lindo Anexo Secreto
Grupo: Cia Ethos Teatro
Cidade: Americana/SP
Classificação indicativa: 12 anos
Local: Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL)
Espetáculo inspirado no Diário de Anne Frank, desenvolvido a partir de uma pesquisa de linguagem cênica. A montagem aborda temas como intolerância, guerra, respeito, relações humanas e sexualidade, combinando jogo teatral, elementos estéticos e uma proposta sensorial.
20h30 – Cerimônia de encerramento
Local: Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL)
Com a entrega dos certificados aos participantes.
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