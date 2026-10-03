Itens essenciais — Alguns dos produtos mais presentes na cesta de compras dos brasileiros ficaram mais baratos nos supermercados de São Paulo nos últimos 12 meses –.

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Dados do Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado mensalmente pela APAS – Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mostram quedas acumuladas nos preços de itens essenciais como açúcar, café em pó, arroz, azeite de oliva, ovos e óleo de soja.

Entre os produtos, o açúcar apresentou a maior redução, de 25,06%, seguido pelo café em pó (-19,29%), azeite de oliva (-12,55%), arroz (-9,60%), ovos (-4,71%) e óleo de soja (-2,71%). Os dados consideram a variação acumulada entre agosto de 2025 e agosto de 2026.

A redução do café, por exemplo, ocorre em um cenário de maior disponibilidade do produto no mercado brasileiro. Em agosto, o País exportou 4,16 milhões de sacas de 60 quilos, recorde para o mês, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). O volume foi 31% maior que o registrado em agosto de 2025.

Itens essenciais e onda positiva

Para os próximos meses, as perspectivas também são positivas. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima uma produção de 67,6 milhões de sacas em 2026, alta de 19,6% em relação à safra anterior e o maior volume da série histórica da companhia. Com 99% da área já colhida, a estimativa considera ganhos de produtividade e aumento da área em produção.

Para o consumidor, a trajetória de queda em produtos importantes da cesta representa um alívio no orçamento doméstico. “A queda nos preços tem relação, principalmente, com as condições de produção e também ao trabalho de recomposição da oferta. Tudo isso ajuda a reduzir a pressão que nós vínhamos observando anteriormente. Mas é importante destacar que a manutenção desse cenário vai depender muito da evolução das safras, das condições climáticas e dos custos ao longo dos próximos meses”, explica Edevaldo Retondo, diretor da regional APAS em Campinas.

Sobre a APAS – Com 55 anos de atuação, a APAS – Associação Paulista de Supermercados representa setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente.

A APAS representa mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de São Paulo, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor. Em 2025, o setor supermercadista paulista faturou R$ 350 bilhões, registrando crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior e representando 8,7% do PIB estadual. Atualmente, os supermercados empregam mais de 700 mil pessoas no estado, com potencial de expansão de mais 36 mil vagas em diferentes funções.

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