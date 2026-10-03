A poucos dias da votação deste domingo (4), o jornalista especialista político Marcelo Matheus cravou a vitória de Molina para a Assembleia Legislativa de São Paulo.

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“Molina é um candidato da Região Metropolitana de Campinas, ele é da região de Americana, trabalhou um tempo no gabinete do Governador, é um cara mexido… O Molina ganha a eleição e vem atropelando”, declarou Matheus, que é bacharel em Gestão Pública e MBA pela FGV.

Jornalista e dados

Com histórico forte nas urnas, tendo conquistado mais de 52 mil votos na eleição anterior e ficado a apenas 179 votos de assumir a vaga, Molina desponta como o nome com mais chances de ser eleito da região. Ele conta também com o apoio público do governador Tarcísio de Freitas.

Entre os candidatos de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, Molina se consolida nos bastidores como a liderança regional com as maiores chances de garantir uma cadeira na ALESP.

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