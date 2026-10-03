Recuperação asfáltica na Av. Centurione Boer entra na etapa de conclusão

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Recuperação asfáltica na Av. Centurione Boer entra na etapa de conclusão

As obras de recuperação asfáltica na Avenida Antônio Centurione Boer, na região do Jardim Brasil, entraram na etapa de conclusão. A intervenção faz parte do programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), e contempla 22.539,84 metros quadrados de novo pavimento.

A via já recebeu os serviços de fresagem e reconstrução de um trecho. Na sequência, está sendo realizada a aplicação de massa asfáltica. As intervenções começaram na noite desta terça-feira (29) e a previsão é de conclusão na próxima semana.

“A Centurione Boer é uma importante via do município, que recebe um fluxo intenso de veículos. As obras de renovação do pavimento vão melhorar a infraestrutura da via, beneficiando moradores das regiões do Jardim Brasil, Santa Eliza, Vale das Nogueiras, Residencial Praia dos Namorados, Altos da Represa e Vista Alegre. O programa Asfalto Novo já contemplou diversos bairros e se estenderá para outros locais da cidade”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Com investimento de R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura, o programa Asfalto Novo contempla 408 mil metros quadrados de ruas e avenidas. Iniciado em junho, o programa já alcançou vias das regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo e Marechal Floriano Peixoto.

Além dos investimentos do Asfalto Novo, a Prefeitura destinou R$ 2 milhões de recursos próprios para a recuperação asfáltica do Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário, na região central. Os serviços integraram a primeira etapa da reforma da estrutura.

A segunda etapa contempla a recuperação estrutural do viaduto, com investimento de R$ 2,5 milhões provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego) e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

O município também receberá R$ 7 milhões para obras de recapeamento asfáltico por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Serão contempladas 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

 

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