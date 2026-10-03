Recuperação asfáltica na Av. Centurione Boer entra na etapa de conclusão

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As obras de recuperação asfáltica na Avenida Antônio Centurione Boer, na região do Jardim Brasil, entraram na etapa de conclusão. A intervenção faz parte do programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), e contempla 22.539,84 metros quadrados de novo pavimento.

A via já recebeu os serviços de fresagem e reconstrução de um trecho. Na sequência, está sendo realizada a aplicação de massa asfáltica. As intervenções começaram na noite desta terça-feira (29) e a previsão é de conclusão na próxima semana.

“A Centurione Boer é uma importante via do município, que recebe um fluxo intenso de veículos. As obras de renovação do pavimento vão melhorar a infraestrutura da via, beneficiando moradores das regiões do Jardim Brasil, Santa Eliza, Vale das Nogueiras, Residencial Praia dos Namorados, Altos da Represa e Vista Alegre. O programa Asfalto Novo já contemplou diversos bairros e se estenderá para outros locais da cidade”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Com investimento de R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura, o programa Asfalto Novo contempla 408 mil metros quadrados de ruas e avenidas. Iniciado em junho, o programa já alcançou vias das regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo e Marechal Floriano Peixoto.

Além dos investimentos do Asfalto Novo, a Prefeitura destinou R$ 2 milhões de recursos próprios para a recuperação asfáltica do Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário, na região central. Os serviços integraram a primeira etapa da reforma da estrutura.

A segunda etapa contempla a recuperação estrutural do viaduto, com investimento de R$ 2,5 milhões provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego) e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

O município também receberá R$ 7 milhões para obras de recapeamento asfáltico por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Serão contempladas 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

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