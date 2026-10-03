Lei Lucas: Educação de Americana conclui formação sobre primeiros socorros

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Mais de 620 profissionais da Educação Infantil da rede municipal de ensino de Americana concluíram, esta semana, a formação sobre noções básicas de primeiros socorros voltada aos educadores. Em 2027, a capacitação ministrada pelo Corpo de Bombeiros de Americana será destinada aos profissionais do Ensino Fundamental municipal, em atendimento ao cumprimento da Lei nº 13.722/2018 (Lei Lucas).

A série formativa de seis encontros presenciais foi promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), durante os meses de agosto e setembro. Além das dinâmicas ao vivo, os educadores também participam de uma capacitação online com carga horária de 16 horas.

Para o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, a qualificação reforça o compromisso da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi com o desenvolvimento de crianças e adolescentes atendidos pela rede municipal.

“A nova capacitação foi muito elogiada pelos participantes e agradeço o Corpo de Bombeiros pela parceria que nos permitiu qualificar ainda mais as práticas em nossas escolas. Este trabalho terá continuidade em 2027, envolvendo os educadores do Ensino Fundamental municipal”, destacou Ghizini.

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