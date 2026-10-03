O jornalista Marcelo Tas decidiu apresentar uma lista de candidatas a deputada federal e estadual do estado de São Paulo e surpreendeu ao apresentar a vereadora de Americana Juliana Soares (PT). Ela é a única candidata que não é da capital indicada por MT.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O ex-CQC hoje trabalha na TV Cultura com o ‘Provoca’, programa de entrevista que era comandado pelo ator e teatrólogo Abujamra.
Tas rasga elogios
Ele a elogia falando que é do interior como ele e que defende a pauta da educação. Diz que Juliana é bem humorada e seria uma boa surpresa. “Ela é do interior, caipira como eu. Guerreirona braba…”
Além dela, Tas também indica para estadual a decana Luiza Erundina e Marina Bracante.
Ficou conhecido pelo seu personagem humorístico Ernesto Varela, um repórter fictício que ironizava personalidades políticas da época da abertura, dirigindo-lhes pergunta desconcertante.
Tornou-se célebre e entrou para a história com a sua pergunta direta a Paulo Maluf que, surpreso, virou se e deixou a sala em que estavam: “Muita gente não gosta do senhor, dizem que o senhor é corrupto. É verdade isso, deputado?”.
Leia + sobre política regional