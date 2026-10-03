O candidato a deputado estadual Franco Sardelli (PL) recepcionou há pouco o candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) em Americana.

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Agora seguem para Santa Bárbara d’Oeste onde a mobilização está concentrada no Parque Araçariguama.

De lá, seguem para o CCA, para o último ato público das campanhas de Flávio e Tarcísio de Freitas, candidato a reeleição no Governo do Estado.

Franco Sardelli e as urnas

Filho do prefeito de Americana Chico Sardelli, Franco disputa este ano sua primeira eleição. Ele busca parte dos votos da reeleição do pai (86 mil votos em 2024) e recuperar as bases que Chico tinha até a eleição de 2018, último ano de mandato como deputado estadual.

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