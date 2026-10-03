Animais de 18 espécies participam de enriquecimento ambiental no Zoo

Animais de 18 espécies participam de dinâmicas de enriquecimento ambiental no Zoo Americana

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Dezoito espécies de animais do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana participaram de 11 atividades de enriquecimento ambiental realizadas nesta semana. As ações foram desenvolvidas pela equipe do zoológico e têm como objetivo contribuir para o bem-estar dos animais sob cuidados humanos.

O enriquecimento ambiental utiliza diferentes estímulos para incentivar os animais a desenvolverem os sentidos e manterem determinados comportamentos naturais. As atividades são realizadas rotineiramente pela equipe do Zoo Americana.

Nesta semana, participaram das dinâmicas: mangusto, onça-pintada melânica, gato-mourisco, gato-do-mato-grande, gato-do-mato-pequeno, gato-maracajá, lobo-guará, cachorro-do-mato, ariranha, ouriços-cacheiros, furão, antas, lhama, jabutitinga, jabutipiranga, tigre-d’água, flamingos e grou-coroado.

Há cinco tipos de enriquecimento ambiental: alimentar, sensorial, ambiental, social e cognitivo.

“Cada tipo de enriquecimento ambiental tem uma finalidade diferente. O sensorial, por exemplo, estimula os sentidos dos animais, o que pode ocorrer por meio de cheiros diferentes. Na semana, quem participou de um enriquecimento deste tipo foi a Sheila, a onça-pintada. Utilizamos mangueiras de bombeiro para estimular a curiosidade e o olfato dela. Como o item não é parte integrante do recinto, e como estava com o cheiro das antas, já que as mangueiras foram utilizadas na semana passada com elas, a onça teve sua curiosidade despertada. Isso fez com que ela ficasse explorando a novidade. Além disso, acabou realizando movimentos de alongamento durante a exploração, o que foi muito positivo para o seu bem-estar”, contou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Entre outras atividades desenvolvidas na semana estão espeto de frutas para ouriços-cacheiros, pneu com feno para antas e melão com feno para lhama.

“A equipe do Parque Ecológico tem uma atenção especial com cada animal da instituição. É um trabalho contínuo e que envolve bastante criatividade, sempre em prol do bem-estar animal”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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