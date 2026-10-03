Cãozinho Bento não resistiu– Em vídeo publicado nas redes sociais, o veterinário Alex Domiciano, da Clínica Veterinária Novo Mundo, comunicou neste sábado (3) a morte de Bento.
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O cão chegou à clínica em estado gravíssimo após ser encontrado dentro de um saco plástico e não resistiu aos ferimentos.
Caso Cãozinho Bento
O caso gerou grande comoção e levou a vereadora Roberta Lima a apresentar na Câmara de Americana o projeto “Lei Bento – Condomínio Amigo dos Animais”, com foco na proteção animal.
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