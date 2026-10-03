Salas de estar: dicas para receber bem os convidados 

Na especificação das peças, a arquiteta revela sua preferência por sofás sem braços e, sempre que possível, mais alongados, com o intuito de acomodar mais pessoas. E além das poltronas, peças coringas para completar a sala de estar, ela também enumera os banquinhos e os pufes que, além de simplificar a movimentação de acordo com a necessidade, cumprem a finalidade de apoio. “O carrinho-bar é bastante conveniente como um aparador e as gavetas que ajudam na organização e no servir“, contextualiza.

Uma recepção exímia

Considerando que toda a área social é direcionada para tornar o morador o melhor anfitrião, Patricia também avalia que itens adicionais como um bar e uma adega são muito bem-vindos para ampliar a experiência de uso da sala de estar. “Essas inclusões dispensam a movimentação até a área gourmet ou outro ambiente que já incluiu essas possibilidades“, indica.

Por isso, ela vê com bons olhos a elaboração de um cantinho que possa receber essas atribuições em uma menor escala. “Nada impede que o projeto tenha uma grande adega climatizada e uma versão para poucos rótulos em um ponto da sala de estar“, pondera.