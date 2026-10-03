Obras da nova UBS Jacyra avançam com piso e cobertura

Obras da nova UBS Jacyra avançam com piso interno e cobertura

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A construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Jacyra, em Americana, segue avançando e recebe esta semana a implantação do piso interno de granilite. Simultaneamente, as equipes trabalham também nas estruturas da marquise e da cobertura, enquanto a instalação das janelas e esquadrias foi concluída. O prédio está sendo erguido no cruzamento da Rua dos Cravos com a Avenida Castelhanos, entre as regiões do Terramérica e Cidade Jardim.

Com área construída de 596,12 m², a UBS Jacyra terá um espaço moderno, funcional e acolhedor, com consultórios ginecológico e odontológico, salas multiprofissionais e ambientes destinados à vacinação, medicação, curativos, coleta de exames e amamentação. A unidade contará também com áreas de integração para as equipes, garantindo mais eficiência nos fluxos de atendimento.

A estrutura terá, ainda, sala de práticas coletivas, escovódromo, espaço lúdico, ambientes dedicados à educação em saúde bucal, recepção ampla, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades comunitárias. Os banheiros serão distribuídos próximos aos consultórios, com sanitários acessíveis (PCD), femininos, masculinos e infantis com fraldário.

“A nova UBS vai ampliar e qualificar a estrutura da Atenção Básica em Americana, fortalecendo o atendimento mais próximo da população e garantindo um espaço acolhedor para os moradores da comunidade. É mais um investimento que demonstra o nosso compromisso em melhorar cada vez mais os serviços de saúde oferecidos à população”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A construção da nova UBS tem investimento total de R$ 2.859.116,09, sendo R$ 2.435.976,00 provenientes do Novo PAC e R$ 423.140,09 de contrapartida municipal. O acompanhamento técnico e documental do processo está sob responsabilidade da Secretaria de Gestão de Convênios, que também atua na articulação junto ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República para liberação dos recursos.

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