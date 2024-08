Pet Place atrás da Prefeitura de Nova Odessa ganha cerca metálica para segurança de cães e tutores

Atendendo a pedidos de tutores que utilizam frequentemente o local, a Prefeitura de Nova Odessa está instalando 90 metros lineares de grades metálicas no entorno da área do Pet Place (um “playground para cachorros”) inaugurado em outubro de 2023 no gramado situado atrás do Paço Municipal da Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.

A nova “cerca” está sendo feita com tubos de aço inox de 50 milímetros de diâmetro e gradil, e deve ser finalizada na próxima semana. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, é permitir que os tutores e treinadores soltem seus cães no interior do espaço, trazendo mais segurança para todos.

O Pet Place atrás do Paço Municipal foi o primeiro construído pela atual gestão municipal. Ele é parte de um “pacote” de melhorias nos jardins em volta da Prefeitura, que incluiu ainda um amplo (e também cercado) playground instalado na frente do prédio, muito frequentado diariamente pela população da cidade.

Além do novo parquinho inclusivo para as crianças (inclusive aquelas com alguma deficiência motora ou intelectual), o entorno do Paço ganhou ainda um novo deck com pergolado de madeira para descanso dos servidores, ao lado da rampa de acesso, e um balanço de madeira para as tradicionais fotos de noivos – ambos situados na frente do prédio.

Na parte atrás da Prefeitura, além do Pet Place, existem agora pontos para piqueniques e um segundo playground infantil. As melhorias foram realizadas em parceria com a empresa Galvani Engenharia, através de contrapartidas e sem custos para o Poder Público Municipal.

Fecha este “pacote” de melhorias a reforma da subestação de energia e a instalação de um telhado metálico no próprio prédio da Prefeitura, inaugurado há mais de 30 anos e nunca reformado.

NO PARQUE DAS CRIANÇAS

E um segundo Pet Place foi viabilizado pela Prefeitura de Nova Odessa neste ano. Ele está instalado no interior do recém-inaugurado Parque Municipal das Crianças da Avenida Brasil, altura do Parque Fabrício.

Neste caso, o equipamento de treinamento e lazer para cães já veio com cerca, garantindo a segurança de todos os visitantes do Parque. Ambos os Pet Places de Nova Odessa contam com diversos equipamentos para atividade física e condicionamento específicos para este “público” canino.

