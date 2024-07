PF decide indiciar Bolsonaro pelo caso das jóias

A Polícia Federal IPF) decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro nos inquéritos da venda ilegal de joias e falsificação de cartões de vacinação.

Além dele, a PF pediu o indiciamento de: Fabio Wajngarten, Frederick Wassef e Mauro Cid.

Polícia Federal pediu o indiciamento do Bolsonaro em dois inquéritos: o que apura a venda ilegal de joias e o que investiga a falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19.

Polícia Federal foi na manhã desta quinta-feira e bateu na porta do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

Ele é suspeito de ter participação no caso da falsificação do cartão de vacina do Bolsonaro. !

