Pietro encontrado pela 3a vez: Sumaré

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Pietro Dário de Oliveira Santos, de 12 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (15), em Sumaré. A informação foi confirmada ao NM pela mãe, Nádia Dário, que garantiu que o filho está bem.

O menino havia fugido da escola na quarta-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo a mãe, Pietro realiza tratamento médico e faz uso de medicação.

Os episódios recorrentes de fuga têm preocupado moradores da região, principalmente pela frequência com que o menino fica sem dar notícias à família.

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