Prefeitura promove atividades do Outubro da Alimentação e Prateado

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), promoveu na manhã desta quinta-feira (15) uma atividade educativa das campanhas Outubro da Alimentação e Prateado, em comemoração ao Mês da Pessoa Idosa. A iniciativa, realizada no Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), na região da Praia Azul, abordou o tema “Alimento é direito, não privilégio”, em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado nesta sexta-feira (16).

O evento reuniu 38 integrantes do Projeto EnvelheSer, que participaram de atividades físicas e receberam orientações sobre a importância do consumo adequado de proteínas após os 60 anos.

“A palestra focou na importância da alimentação, no Dia Mundial da Alimentação. Com o passar do tempo, além da atrofia muscular tem a questão das papilas gustativas, o que acaba prejudicando o consumo de macro e micronutrientes. Estes fatores, consequentemente, interferem fisiologicamente na massa magra, mas também sobre a funcionalidade, dificultando os movimentos de sentar, levantar, subir, descer e agachar. O consumo de mais proteína é indicado para ter mais anabolismo, contribuindo para o ganho de massa magra, para a saúde e a autonomia de ir e vir das pessoas idosas”, disse o professor Jean Felipe.

A programação do Outubro da Alimentação e Prateado inclui palestras, roda de conversa, atividades físicas e educativas, terapia Reiki, oficina de plantio, entre outras ações.

As atividades são promovidas em parceria com o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa dos seus Direitos (Americana Pró 60+) e Projeto EnvelheSer, Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID), Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA), SCFV, entre outros colaboradores.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a participação da população nas atividades. “As duas campanhas promovem ações voltadas ao público de 60+, com o objetivo de ressaltar a importância de uma vida saudável. Os grupos estão interagindo com as ações, buscando cada vez mais o cuidado com a saúde. É uma oportunidade para avançarmos nas políticas públicas de atendimento em prol da qualidade de vida da população”, disse.

A programação segue com diversas atividades na cidade:

16/10 (sexta-feira)

Campanha Virtual – Dia da Alimentação

Publicação de Cards e materiais informativos

Departamento de Comunicação da SASDH

Mídias Online

20/10 (terça-feira) – 15h às 16h30

Grupo de crianças

Oficinas sensoriais sobre “Frutas e legumes reais e alimentos saudáveis e circuito da energia” – Pesagem e medidas pela equipe de segurança alimentar

Local: SOMA – SCFV

Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

21/10 (quarta-feira) – 13h30 às 15h

Grupo de adolescentes

Mídia social: “Como a internet e as redes sociais influenciam a relação com o corpo e à comida” – Criação de cartazes e posts sobre hábitos saudáveis – Jogos de mitos e verdades sobre alimentação – Pesagem e medição, pela equipe de segurança alimentar

Local: SOMA – SCFV

Rua São Crispim, 207 – Jd. Nossa Senhora do Carmo

21/10 (quarta-feira) – 9h

Grupos de idosos e do projeto EnvelheSer

Tema: “Corpo leve, Articulações Livres” – Instrutora de yoga Patricia

Local: Diaconia São Judas Tadeu – Projeto Caminho

Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

21/10 (quarta-feira) – 9h e 13h30

Grupo de Idosos

Roda de conversa: “Como os sabores mudam com a idade, optando por alimentos mais macio” – “Sarcopenia: a falta de músculo na velhice” – “Medidas e peso”, pela equipe de segurança alimentar – Professora Nathalia Pissaia

Local: SCFV SOMA

Rua São Crispim, 207 – Jd. Nossa Senhora do Carmo

23/10 (sexta-feira) – 8h às 12h

Ação Pró 60+ – Projeto EnvelheSer – SASDH

Local: Americana Shopping

23/10 (sexta-feira) – 9h

Grupo 60+ – Projeto EnvelheSer

Atividades físicas e alongamentos ao ar livre, promovendo movimento, bem-estar e interação social. A atividade também abordará a importância da prática de exercícios, os direitos da pessoa idosa e do contato com a natureza para um envelhecimento ativo e saudável – Professora Nathalia Meira

Local: SCFV SOMA (Centro Comunitário do São Vito)

Rua Chucri Zogbi, 560 – São Vito

26/10 (segunda-feira) – 9h

Grupo de Idosos e Mamãe Bebê

Terapia Reiki

Local: Diaconia São Judas Tadeu – Projeto Caminho

Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

28/10 (quarta-feira) – 9h

Grupo de Idosos

Tema: “Sentir para Compreender: A Realidade do Tratamento Oncológico” – Equipe do SCFV Projeto Caminho – Diaconia São Judas Tadeu

Local: Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

28/10 (quarta-feira) – 9h

Grupo misto

Oficina de plantio de semente em vasos e pintura de imagens de frutas – Equipe de segurança alimentar

Local: Casa Dia

Rua Guerino Gobbo, 499 – Jardim Glória

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