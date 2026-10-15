Prefeitura promove atividades do Outubro da Alimentação e Prateado
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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), promoveu na manhã desta quinta-feira (15) uma atividade educativa das campanhas Outubro da Alimentação e Prateado, em comemoração ao Mês da Pessoa Idosa. A iniciativa, realizada no Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), na região da Praia Azul, abordou o tema “Alimento é direito, não privilégio”, em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado nesta sexta-feira (16).
O evento reuniu 38 integrantes do Projeto EnvelheSer, que participaram de atividades físicas e receberam orientações sobre a importância do consumo adequado de proteínas após os 60 anos.
“A palestra focou na importância da alimentação, no Dia Mundial da Alimentação. Com o passar do tempo, além da atrofia muscular tem a questão das papilas gustativas, o que acaba prejudicando o consumo de macro e micronutrientes. Estes fatores, consequentemente, interferem fisiologicamente na massa magra, mas também sobre a funcionalidade, dificultando os movimentos de sentar, levantar, subir, descer e agachar. O consumo de mais proteína é indicado para ter mais anabolismo, contribuindo para o ganho de massa magra, para a saúde e a autonomia de ir e vir das pessoas idosas”, disse o professor Jean Felipe.
A programação do Outubro da Alimentação e Prateado inclui palestras, roda de conversa, atividades físicas e educativas, terapia Reiki, oficina de plantio, entre outras ações.
As atividades são promovidas em parceria com o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa dos seus Direitos (Americana Pró 60+) e Projeto EnvelheSer, Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID), Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA), SCFV, entre outros colaboradores.
A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a participação da população nas atividades. “As duas campanhas promovem ações voltadas ao público de 60+, com o objetivo de ressaltar a importância de uma vida saudável. Os grupos estão interagindo com as ações, buscando cada vez mais o cuidado com a saúde. É uma oportunidade para avançarmos nas políticas públicas de atendimento em prol da qualidade de vida da população”, disse.
A programação segue com diversas atividades na cidade:
16/10 (sexta-feira)
Campanha Virtual – Dia da Alimentação
Publicação de Cards e materiais informativos
Departamento de Comunicação da SASDH
Mídias Online
20/10 (terça-feira) – 15h às 16h30
Grupo de crianças
Oficinas sensoriais sobre “Frutas e legumes reais e alimentos saudáveis e circuito da energia” – Pesagem e medidas pela equipe de segurança alimentar
Local: SOMA – SCFV
Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo
21/10 (quarta-feira) – 13h30 às 15h
Grupo de adolescentes
Mídia social: “Como a internet e as redes sociais influenciam a relação com o corpo e à comida” – Criação de cartazes e posts sobre hábitos saudáveis – Jogos de mitos e verdades sobre alimentação – Pesagem e medição, pela equipe de segurança alimentar
Local: SOMA – SCFV
Rua São Crispim, 207 – Jd. Nossa Senhora do Carmo
21/10 (quarta-feira) – 9h
Grupos de idosos e do projeto EnvelheSer
Tema: “Corpo leve, Articulações Livres” – Instrutora de yoga Patricia
Local: Diaconia São Judas Tadeu – Projeto Caminho
Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo
21/10 (quarta-feira) – 9h e 13h30
Grupo de Idosos
Roda de conversa: “Como os sabores mudam com a idade, optando por alimentos mais macio” – “Sarcopenia: a falta de músculo na velhice” – “Medidas e peso”, pela equipe de segurança alimentar – Professora Nathalia Pissaia
Local: SCFV SOMA
Rua São Crispim, 207 – Jd. Nossa Senhora do Carmo
23/10 (sexta-feira) – 8h às 12h
Ação Pró 60+ – Projeto EnvelheSer – SASDH
Local: Americana Shopping
23/10 (sexta-feira) – 9h
Grupo 60+ – Projeto EnvelheSer
Atividades físicas e alongamentos ao ar livre, promovendo movimento, bem-estar e interação social. A atividade também abordará a importância da prática de exercícios, os direitos da pessoa idosa e do contato com a natureza para um envelhecimento ativo e saudável – Professora Nathalia Meira
Local: SCFV SOMA (Centro Comunitário do São Vito)
Rua Chucri Zogbi, 560 – São Vito
26/10 (segunda-feira) – 9h
Grupo de Idosos e Mamãe Bebê
Terapia Reiki
Local: Diaconia São Judas Tadeu – Projeto Caminho
Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo
28/10 (quarta-feira) – 9h
Grupo de Idosos
Tema: “Sentir para Compreender: A Realidade do Tratamento Oncológico” – Equipe do SCFV Projeto Caminho – Diaconia São Judas Tadeu
Local: Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo
28/10 (quarta-feira) – 9h
Grupo misto
Oficina de plantio de semente em vasos e pintura de imagens de frutas – Equipe de segurança alimentar
Local: Casa Dia
Rua Guerino Gobbo, 499 – Jardim Glória
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