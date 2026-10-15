Prefeitura inicia nova fase de controle de leucenas em Americana
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A Prefeitura de Americana deu início nesta quarta-feira (14) à nova etapa de manejo e controle de leucenas, espécie de árvore invasora, às margens da Avenida Bandeirantes, no bairro Vila Cordenonsi, com início na Rua Torres Homem, sentido Avenida Europa.
O trabalho é realizado por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), com apoio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), da Guarda Municipal de Americana (Gama) e do GPA (Grupo de Proteção Ambiental).
O projeto inclui cerca de 10 mil metros quadrados e abrange a bacia hidrográfica do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, e o Córrego Santa Angélica, próximo ao Viaduto João Batista de Oliveira Romano. Além do manejo das leucenas, a Prefeitura está responsável pelo plantio de árvores nativas da flora regional, com diversidade superior a 80 espécies de árvores destinadas à proteção ciliar.
A leucena é uma planta exótica que libera substâncias químicas que dificultam o crescimento de outras plantas – processo conhecido como alelopatia. Com isso, espécies nativas encontram dificuldades para se desenvolverem, o que afeta negativamente a biodiversidade local.
“Por meio dessas intervenções, a Prefeitura busca manter o equilíbrio ecológico em Americana, o que implica o aumento da qualidade de vida de todos os munícipes”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.
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