Rafael Piovezan reúne pré-candidatos ao lado de Felipe Sanches

O prefeito e o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL) e Felipe Sanches (Republicanos), reuniram, na noite desta quarta-feira, os pré-candidatos a vereador do grupo. Aproximadamente 140 pré-candidatos estiveram no encontro.

A reunião marca o start na pré-campanha e o início do período eleitoral. Nas urnas, Rafael deve enfrentar o ex-vereador Dr. José (União), o vereador Eliel Miranda (PSD) e Vanderlei Larguesa (PT).

As últimas inaugurações feitas por Rafael nas últimas semanas deram um gás nos pré-candidatos. Rafael entregou várias obras na área da saúde, que é o foco de críticas por parte da oposição. Além das entregas na saúde, Rafael acertou a mão colocando réplicas de dinossauros no Parque dos Ipês. Desde a inauguração do “Reino dos Dinossauros”, o local tem recebido centenas de pessoas diariamente, de Santa Bárbara d’Oeste e região.

SAÚDE. Por ser médico, Dr. José tem apostado em criticar a saúde para se manter no páreo com Rafael. Mas, nas últimas semanas, o prefeito realizou ações e entregou obras esperadas pela população. As principais delas foram a ampliação dos prontos-socorros Edison Mano e Afonso Ramos (com a contratação de mais médicos), o anúncio de 10 leitos de UTI pediátrico no Hospital Santa Bárbara e as entregas do Centro de Referência da Mulher e do Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa.