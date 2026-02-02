Prefeito de Santa Bárbara esteve na construção do novo Centro de Atenção Psicossocial

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou na quinta-feira (29) as obras do CAPS 2, no Jardim Europa. A unidade do Centro de Atenção Psicossocial II será implantada no prédio que abrigava a antiga UBS da região, que tem reforma avançada com serviços de pintura interna em andamento.

O CAPS 2 é responsável pelo acompanhamento de demandas de adultos, não relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. O acesso ao serviço pode ser realizado por meio de encaminhamento por qualquer equipamento da rede municipal de saúde ou por demanda espontânea, em que o próprio usuário procura diretamente o serviço. Atualmente o serviço atende na Rua José Fernando Mollon, 245, no Jardim Fernando Mollon.

“O CAPS 2 é mais um importante avanço na Saúde Mental em nossa cidade. Recuperamos o prédio da antiga UBS, que se transformará em um espaço novo e adequado para este importante tipo de atendimento. É válido lembrar que entregamos, anos atrás, o novo CAPS Infantil no São Francisco 2, que possibilitou ampliarmos em 70% o número de atendimentos. Agora, com o CAPS 2, teremos essa capacidade em ampliar, mais uma vez, o serviço oferecido”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan, acompanhado na visita pelo vereador Lúcio Donizete.

Serviços

Entre os serviços executados na reforma estão revisão de telhado, calhas e vedações, regularização de todo piso com instalação de revestimento em porcelanato, reforma dos banheiros, adequando os para uso de PCD, troca de portas, reforma completa de refeitório e cozinha, reforma do espaço da farmácia, instalação de balcão em granito para o espaço da recepção, serviços elétricos, instalação de nova iluminação e pintura interna e externa.

A estrutura do CAPS 2 contará com sala de coordenação, recepção, sala de enfermagem, sala de equipe, quatro consultórios, três salas de oficinas terapêuticas, sala de descanso, refeitório de usuários, refeitório de funcionários, DML, banheiros com acessibilidade e farmácia, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento à população.