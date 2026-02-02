O pastor Alex de Oliveira lança seu livro no próximo dia 13 em Santa Bárbara d’Oeste. Alex Oliveira é barbarense, 44 anos, casado com Tatiane Oliveira, pai do Kauê e do Davi Samuel, servidor público a 21 anos, escritor e pastor evangélico.

Autor dos livros: Encontro com o Altar, Servindo o Reino, agora lança sua terceira obra literária por título Vida Eterna em Cristo que tem por finalidade manter obras missionárias.

Líder da igreja Pentecostal Vida Eterna em Cristo, inaugurada em 21 de setembro de 2022 , que é uma instituição filantrópica que atua nas causas sociais. Ele conta que neste período a igreja atingiu muitas almas necessitadas de alimentos físico e espiritual.

Pastor também atrai público mirim

O pastor tem um público infantil carente que vem aos cultos no intuito de ter uma válvula de socorro e escape pelas necessidades humanas e sociais .

Seus livros tem na modalidade Ebook , e livro físico , e são de leituras simples ao qual atende pastores , padres , membros , cristão e não cristão, seu intuito é sempre levar a palavra de amor aos corações humanos.

Bacharel em comunicação social pela faculdade Anhanguera, servidor público coloca suas obras a disposição de todos públicos.