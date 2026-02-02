O vereador barbarense Paulo Monaro (PSD) apresentou projeto de título de Cidadão Barbarense ao deputado federal Antonio Carlos Rodrigues, que chegou a ser expulso do PL no ano passado por se aproximar do governo Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O partido voltou atrás e manteve o mandato de Rodrigues em setembro.

Rodrigues era visto como o principal, senão único, interlocutor do PL com Moraes. Mais do que um aliado político, ele tratava o ministro como amigo pessoal, dada a trajetória política semelhante e a origem comum em São Paulo. A ameaça do PL saiu quando Rodrigues rasgou elogios a Moraes e criticou Donald Trump por conta do Tarifaço, então articulado pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro.