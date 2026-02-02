Fim de semana ações do 48º Batalhão da Polícia Militar resultaram em detenções por diversos crimes em Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia

Equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) prenderam nove pessoas em diferentes ocorrências registradas entre sexta-feira (30) e a madrugada desta segunda-feira (2), nos municípios de Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa. As ações envolveram crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito, adulteração de veículo, violência doméstica e captura de procurados pela Justiça.

Do total de prisões, quatro foram relacionadas diretamente ao tráfico de drogas. Em Sumaré, dois homens foram presos em flagrante com entorpecentes em bairros distintos – Jardim Calegari e Parque Rosa e Silva. Já em Hortolândia, um suspeito foi detido com drogas após abordagem em local conhecido pelo comércio ilegal no Jardim Amanda.

Drogas

Também no mesmo bairro e cidade, PMs detiveram um homem que tentou fugir e portava drogas em sua residência. Ainda no domingo (1º), uma mulher acabou presa no Jardim Santa Esmeralda, em Hortolândia, durante atendimento de ocorrência e após a Polícia Militar constatar mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Procurados

Outros dois indivíduos foram capturados por mandados de prisão pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal), ambos em Sumaré, nos bairros Jardim Bom Retiro e São Francisco, durante patrulhamento preventivo. Em outra ocorrência, também em Hortolândia, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma, após denúncia via 190.

Segundo informações, a PM foi chamada com informação de que houve disparo de tiro no Jardim Nova América. Pelo local, os policiais abordaram um grupo de 15 pessoas. Um deles tentou fugir e dispensou um revólver com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos, sendo um deflagrado.

Fuga em moto

Já na madrugada de sexta-feira (31), uma abordagem a uma motocicleta no Jardim Conceição, em Hortolândia, resultou na prisão de um indivíduo por adulteração de sinais de identificação veicular, enquanto o segundo ocupante foi liberado após os procedimentos legais. A dupla tentou fuga em alta velocidade com a moto e a placa encoberta.

Por fim, em Nova Odessa, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica, que terminou com a prisão de um homem de 30 anos por descumprimento de medida protetiva e ameaças, após invadir a residência da ex-companheira.

De acordo com informações, a vítima solicitou a PM na residência no Jardim São Manoel devido a agressões anteriores. Na data, o acusado invadiu a casa, proferiu ameaças de morte e sugeriu atear fogo na residência com a mulher e a filha do casal dentro.

Todos os presos foram encaminhados às respectivas unidades policiais e permaneceram à disposição da Justiça.