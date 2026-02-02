Treta come solta nas redes sociais. Uma moradora de Americana acusa a vereadora Roberta Lima de ter riscado seu carro na semana passada. E foi atacar a parlamentar junto ao seu mentor, deputado federal Bruno Lima (PP-SP).
Em vídeo, Roberta disse que a mulher que a acusa foi irresponsável com dois pintinhos e um cágado durante um dia de intensas chuvas na cidade. O caso foi noticiado no NM e teve atuação da Gama (Guarda Municipal).
O caso de maus tratos a uma jabuti e a 2 pintinhos foi registrado em Americana no dia 18 de janeiro. A Guarda Municipal de Americana atendeu na madrugada a ocorrência envolvendo possível maus-tratos a animais em um apartamento localizado na Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, em Americana.
Treta de vizinhas
Roberta conta, no vídeo, que as duas são vizinhas e moram no mesmo condomínio. O assunto ganhou repercussão nas redes sociais com muitos ataques à vereadora e questionamento de seu papel de representante do povo.
