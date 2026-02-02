Corte de grama e roçagem nas escolas de Americana entram na reta final antes da volta às aulas

Os serviços de corte de grama e roçagem nas escolas municipais entraram na fase final antes do retorno às aulas em Americana. A volta às aulas no Ensino Fundamental da rede municipal de Educação será em 9 de fevereiro. Na Educação Infantil, o ano letivo começa no dia 11.

O vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, acompanharam a ação na Creche Chuí, no bairro Mathiensen, nesta segunda-feira (2).

Todas as unidades escolares sob responsabilidade da Secretaria de Educação de Americana são contempladas no cronograma de trabalho. As escolas são agrupadas em regiões pelo Setor de Manutenção da pasta, que vistoria a execução dos serviços.

“Nossas escolas estão muito bem cuidadas e fico feliz em acompanhar esse toque final antes do início das aulas. É muito importante que as crianças encontrem ambientes preservados e bonitos no retorno às escolas e a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi está focada nesse propósito”, disse o vice-prefeito.

“Nosso compromisso é com as crianças e adolescentes estudantes e estamos trabalhando para que todos encontrem ambientes adequados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas”, acrescentou Ghizini.

