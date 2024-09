O ciclo do segundo semestre do Plantão Psicológico FAM será realizado até novembro deste ano, conforme o cronograma de atendimento do curso de Psicologia da instituição. Após esse período, os alunos entram em férias, e o atendimento será retomado em abril de 2025.

Para os interessados, os plantões ocorrem de segunda a sexta-feira, com horários previamente agendados entre 16h00 e 20h00, dependendo do dia da semana. Dúvidas e informações pelo telefone 3465-8190 ou por mensagem de texto via WhatsApp no número (19) 99192-1554.

LEIA MAIS NOTÍCIAS AQUI

Em média, são realizados seis atendimentos por dia. Os atendimentos são feitos pelos estagiários do último ano de Psicologia da FAM, sob supervisão dos professores do curso.

Com mais de 20 anos de existência, o curso de Psicologia da Faculdade de Americana é um dos mais procurados nesses 25 anos de atuação da instituição no Ensino Superior. Com teoria e prática integradas à rotina dos alunos, o futuro profissional da área recebe uma formação completa. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2022, o curso obteve nota 4, em uma escala de 1 a 5.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP