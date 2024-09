Nova Odessa recebeu um grupo de turistas que passou o dia na cidade e pode conhecer o principal ponto turístico da cidade: o Jardim Botânico Plantarum.

Eles tiveram uma manhã com muitas fotos e aprendizado sobre botânica e também puderam prestigiar e conhecer sobre a cultura leta da cidade.

No último dia 31 de agosto, 49 turistas vindos de São Paulo, acompanhados por dois guias turísticos estiveram na cidade.

Após a visita ao Jardim Botânico, que rendeu muitas fotos e conhecimentos sobre a botânica da cidade, os turistas foram recebidos na 1ª Igreja Batista da Fazenda Velha, outro dos marcos históricos de Nova Odessa. Ali, os visitantes conheceram mais sobre a trajetória da igreja e puderam apreciar os detalhes arquitetônicos e monumentos que fazem parte da história da igreja.

Em seguida, o grupo foi recepcionado calorosamente no Centro Cultural Leto de Nova Odessa, onde crianças trajando vestes típicas da Letônia os aguardavam com pirags (pãezinhos recheados com bacon, prato típico leto) e bolachinhas caseiras.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Felipe de Carvalho Albrecht, um dos organizadores pelo encontro, apresentou um relato emocionante de seu bisavô leto que chegou a Nova Odessa em 1914, cuja carta foi publicada em um jornal na Letônia. O grupo pôde compreender o impacto das diferenças geográficas e culturais que os imigrantes da Letônia enfrentaram ao chegar ao Brasil, além das peculiaridades de se adaptar a uma nova realidade.

A historiadora Letícia Alkschbirs de Paiva Pereira, secretária do Centro Cultural Leto de Nova Odessa, explicou sobre a história de Nova Odessa e da imigração leta no Brasil, com destaque para os personagens que tiveram papel fundamental para que os letos se estabelecessem em Nova Odessa.

Renate de Carvalho Albrecht, presidente da Associação Leta da América do Sul e Caribe, explicou também sobre os significados dos trajes típicos da Letônia e o que cada elemento representa na cultura leta, incluindo o mito do anel Namejs, informações sobre o âmbar báltico e outros detalhes interessantes da cultura leta.

Os visitantes também tiveram a oportunidade de aprender uma dança típica leta, guiados por Renate de Carvalho Albrecht, com o apoio dos outros voluntários do Centro Cultural Leto. A atividade foi um momento de grande interação, no qual os turistas participaram com entusiasmo, tornando a experiência ainda mais memorável e proporcionando uma imersão prática na cultura leta.

A visita foi finalizada com um delicioso café da tarde, onde os turistas puderam saborear pão de centeio artesanal, diversos patês e a tradicional Salda Zupa, uma sobremesa refrescante feita com frutas, que foi muito elogiada por todos.

Plantarum e o grupo

Deise Klavin Alvarenga, presidente do Centro, destacou que “um dos objetivos do nosso Centro Cultural Leto de Nova Odessa é a preservação da história e divulgação da cultura e receber esses grupos turísticos é uma ótima forma de realizarmos nossos objetivos além de contribuirmos para desenvolver o turismo em nossa cidade”, afirmou.

Em uma tarde de muito aprendizado, todo o grupo da Agência Clube da Excursão de São Paulo ficou encantado em poder conhecer mais sobre a religiosidade, trajes típicos, língua, músicas e as animadas danças que puderam participar em um momento de muita alegria e descontração.

Saiba mais em https://www.facebook.com/LetoniaBrasil/ e https://www.instagram.com/cclno.info/.

Mais notícias da cidade e região