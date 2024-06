Poço artesiano do Parque das Nações é o preferido dos americanenses

Já parou para pensar sobre qual o melhor lugar para encontrar água potável para consumo em Americana? O NM sim! E com exclusividade você confere abaixo o ranking dos poços mais utilizados.

Embora nos últimos anos, principalmente por conta da praticidade, muitos têm optado por comprar os chamados “galões” de água que às vezes são entregues no domicílio, mas milhares de moradores de Americana continuam buscando de forma gratuita esse que é considerado o “alimento” mais importante para a vida humana.

Há relatos de que alguns poços artesianos são os preferidos da população, como o da Nardini, da Toyobo e do Pague Menos na Av. da Amizade, mas por ficarem anexos a empresas privadas, não foi possível confirmar a quantidade de litros retirados.

Entre todos os poços públicos de Americana, o do Parque das Nações abasteceu 2.3 milhões de litros só neste ano. O segundo foi o do Jd. Brasil, com 2.1 milhões e o do Parque Novo Mundo com 1.9 milhões de litros captados. Confira a lista completa do período de janeiro a maio:

– NAÇÕES: 2.337,090 litros – Rua China

– JD. BRASIL: 2.100,500 -Rua Antonio Sobral

– PQ. NOVO MUNDO: 1.988,160 – Rua Jales

– CARIOBINHA: 1.857,280 – Praça São João Batista

– PQ. GRAMADO: 1.538,240 – Rua Alfredo Spinola de Melo

– SÃO VITO: 1.527,100 – Rua Orozimbo Machado

– VILA MARIANA: 1.134,600 – Emei Paturi

– JD. IPIRANGA: 1.105,540 – Avenida Armando Sales de Oliveira

– JD. DA PAZ: 1.097,470 – CAIC

– BELVEDERE: 1.056,690 – Rua Daniel Boldrine

– JAGUARI: 1.012,940 – Rua Lúcio Alves

– PRAIA AZUL: 859.980 – Rua Maranhão

– BERTINI: 845.580 – Rua Georges Moutram

– JD. LIZANDRA: 609.940 – Praça Sebastião Antas

– JD. ALVORADA: 601.280 – Rua Netuno

– CIDADE JARDIM:535.060 – Rua das Azaléas

– SÃO DOMINGOS: 440.030 – Rua Hans Schuweitzer

– CORDENOUNSI: 243.530 – Rua Maestro Silvio Bianchi

Todos funcionam 24h. Os da Vila Jones, Zanaga e São Manoel estão desativados. A região do Frezzarin conta com poços subterrâneos, como o do CCL, por exemplo, mas nenhum está ativado.