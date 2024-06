Um agressor de mulher foi morto em ação da Polícia Militar na madrugada deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste.

Derlei Silva Messa, de 28 anos, foi atingido por tiros. Ele mantinha sua companheira, de 32 anos, presa e a ameaçava com uma barra de ferro e um pedaço de vidro.

O caso trágido começou por volta da 1h da manhã em ocorrência de violência doméstica no parque Planalto.

Os agentes de segurança tentaram negociar com o agressor por cerca de 20 minutos, mas ele teria se recusado a se render ou liberar a refém. E ainda ameaçou matar os PMs.

Diante da iminente ameaça devido suas ações, os PMs decidiram efetuar disparos contra o agressor, imobilizando-o e resgatando a companheira em segurança.

Polícia em ação

Tudo começou por volta da 1 hora da manhã, na rua Vitória Giubina Scomparim, quando a PM foi informada de caso de violência doméstica envolvendo refém.

Logo a equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionada para apoiar as equipes locais. No local, uma residência no fundo do terreno, constataram que o agressor mantinha a vítima presa e a ameaçava.

