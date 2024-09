Policiais foram recebidos por tiros na manhã desta terça-feira em ação em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso começou por volta das 08h30, durante Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia, por Santa Bárbara D’Oeste, visando o combate de roubo/furto a área rural (equipamentos e defensivos agrícolas).

O veículo Saveiro Branca saiu de uma estrada de terra e passou no contra fluxo da Equipe com certa velocidade e não sendo possível observar o condutor. Dessa maneira a Equipe retornou e tentou efetuar abordagem; houve um breve acompanhando.

Quando o veículo iniciou parada no acostamento o infrator desceu atirando contra a Equipe, utilizando uma Pistola Taurus 765, numeração suprimida(disparos atingiram a viatura), consequentemente a equipe se defendeu.

Imediatamente foi providenciado socorro ao infrator pelo Resgate. No PS “Edson Mano” , atestou-se óbito às 09h10. Dentro do veículo foi encontrado um colete balístico sem numeração e uma espingarda Calibre .12 marca Boito com numeração visível, que após consulta, constatou ser produto de roubo em ocorrência de carro forte.

Policiais seguiram na ação

Após perícia no veículo, foi localizado um endereço, local no qual foi encontrado um celular e um documento (BOPC), ao pesquisar os dados deste BOPC, foi possível identificar o infrator, que tinha contra si dois mandados de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

