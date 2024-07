Policial atira em jogador de futebol durante confusão

O goleiro do Grêmio Anápolis foi atingido por uma bala de borracha depois do jogo diante do Centro-oeste. Ramon foi atendido, e está fora de perigo. O tiro foi disparado por um policial militar.

Ramón Souza, goleiro do Grêmio Anápolis, foi atingido a queima roupa e sofreu uma perfuração profunda na coxa. Ele foi atingido após pedir para o PM abaixar a arma.

Acho que é a coisa mais bizarra, triste e revoltante que já vi num campo de futebol

Leia + Sobre todos os Esportes

O cara saiu pra trabalhar e tomou um tiro de um policial, que supostamente tava ali pra protegê-lo Despreparo e crueldade sem tamanho. Nojo Toda força ao goleiro Ramón.

pic.twitter.com/abZ4PZREJX — Pedro Certezas (@pedrocertezas) July 11, 2024

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP