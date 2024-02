Pós-carnaval 2024: aprenda a fazer um poderoso suco detox

Pós e o detox- Acabou a folia, pode ser que algumas pessoas

tenham cometido excessos durante o carnaval, seja de comida ou bebida alcóolica. Os mais comprometidos com a saúde não esperam nem a quarta de cinzas acabar para começar a dieta e as atividades físicas. Mas será que existe algum segredo para desintoxicar o organismo e até eliminar os quilos indesejáveis que tenham surgido durante a festividade? A nutricionista clínica funcional Dra. Gisela Savioli ensina uma receita de um suco poderoso de melancia com canela, e também água de pepino, que vão ajudar bastante nessa missão, além de revigorar o organismo pós-carnaval.

A nutricionista explica que a melancia é rica em potássio, que aumenta a produção de urina, ajudando a eliminar as toxinas e reduzir o inchaço. E a canela acelera o metabolismo, promovendo queima de gordura Corporal. “Já a água de pepino funciona como diurético natural e tem baixas calorias”, pontua.

Corpo inflamado

“Os excessos típicos do mês de carnaval podem ter levado alguns foliões a escolhas erradas. Bebida alcóolica, comida com glúten, leite animal, industrializados e corantes são alguns dos alimentos que formam um combo inflamatório no nosso corpo e dificultam o funcionamento do organismo”, pontua Savioli.

Pele opaca, unha fraca e cabelo caindo são alguns dos sinais de inflamação no corpo. De acordo com a nutricionista, a inflamação é um processo natural do corpo, mas quando se torna crônica, pode causar uma série de problemas de saúde. E uma das principais causas da inflamação é a alimentação. “Gosto muito da frase ‘descascar mais e desembalar menos’. Essa é uma forma de promover ao corpo todo aporte de nutrientes que ele necessita. Também é importante fazer musculação ou caminhada cinco vezes na semana e beber bastante água”, comenta Gisela.

Como fazer o detox após o Carnaval?

A primeira orientação dada pela nutricionista é beber muito mais água, porém, de uma a duas vezes por dia, fazer a água de pepino, além de substituir o tradicional café da manhã por um suco de melancia.

Água de Pepino

Ingredientes

–Um pepino grande

Modo de preparo

-Passe o pepino pela centrífuga e consuma toda aquela água estruturada

Suco energético de melancia

Ingredientes

-Melancia com as sementes

-Um pedaço da parte branca da melancia

-Canela

-Uma rodela de banana verde

Modo de preparo

-No liquidificador, bata a melancia com a parte branca e as sementes primeiro e depois coe o líquido

-Em seguida, bata novamente o líquido coado com a banana e a canela

-Acrescente um pouco de água, caso deseje

A especialista orienta ainda investir em temperos detox, como coentro e hortelã. “O mais importante nisso tudo, no entanto, é de tomar uma decisão. Consuma diariamente, durante esses dias, pelo menos cinco cores de alimentos naturais. E troque o tradicional açúcar por purê de maçã para adoçar os alimentos”, finaliza.

