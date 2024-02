Mahomes vence Superbowl de novo

Foi com emoção e mais uma vez brilhou a estrela de Mahomes

O Kansas City Chiefs venceu o Superbowl 58 com uma virada nos últimos segundos da prorrogação.

O jogo foi dominado na sua primeira metade pelo San Francisco 49ers, que há 30 anos não leva o caneco. Mas o segundo tempo veio com a força de Mahomes e o namorado de Taylor Swift Travis Kelce. A pontuação foi equilibrada e a o jogo acabou indo para a prorrogação.

Nos instantes finais, brilhou a estrela atual do esporte e a virada aconteceu faltando 3 segundos para o encerramento.

