Um homem de 40 anos morreu na madrugada deste domingo (11) após capotar o veículo na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. A vítima foi identificada como Virlei Conte.

O capotamento aconteceu no km 126, sentido interior, na região do Jardim Alvorada.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica, capotou e saiu da estrada, atingindo outros dois veículos (um Sandero e um Voyage) que estavam estacionados na Avenida Bandeirantes.

O homem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana.

