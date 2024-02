Seguem os encontros do Programa “Saúde sem Tabaco”

da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde. Nesta semana foram realizadas no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) as consultas médicas e odontológicas com 15 participantes desta edição. Há vagas abertas para as próximas turmas da ação.

As pessoas interessadas devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência.

No grupo, os participantes passam por acolhimento com preenchimento das fichas e aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina, reuniões motivacionais, consultas médicas e avaliação bucal, reuniões terapêuticas e reuniões de manutenção.

Programa

Há 11 anos é desenvolvido pela Prefeitura e conta com apoio de uma equipe multidisciplinar, oferecendo de forma gratuita apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de assistência social. Os profissionais envolvidos foram todos capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo.

