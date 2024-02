Brasil cai pra Argentina e não vai pra Olimpíada

Não deu para o Brasil

O time canarinho deu um grande vexame no pré olímpico de Caracas. E a eliminação foi para a rival Argentina.

Leia + Sobre todos os Esportes

O badalado Endrick falhou na fase final perdendo pênalti na 1a partida contra o Paraguai. Agora o time atual bicampeão fica fora dos Jogos, que acontecem no meio do ano em Paris.

O gol do jogo foi marcado no segundo tempo. O atacante Gondou aproveitou cruzamento e cabeceou fuzilando o goleiro brasileiro aos 75′.

Los hermanos formam a seleção atual campeã mundial e vai buscar mostrar força no torneio na capital francesa.

Venezuela e Paraguai jogam pra ver quem se junto aos argentinos na ida para Paris.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP