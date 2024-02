Um morador de Santa Bárbara d’Oeste foi o sortudo da semana e levou quase meio milhão de reais no Vida Cap Limeira.

Neste domingo, 19 moradores de Americana e 5 moradores de Santa Bárbara também ganharam R$ 1.500,00 no giro da sorte.

A aposta que levou o prêmio principal da semana foi realizada no Parque Planalto e resultará num prêmio de uma casa e um carro modelo Creta zero KM, juntos eles estão avaliados em R$ 430 mil.

