O DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que a instalação de um poste da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), na Avenida Afonso Pansan,

próximo à passarela da Rodovia Anhanguera, causou o rompimento da subadutora SA12, nesta sexta-feira (3), comprometendo o abastecimento do CR-12 (Centro de Reservação) do Jardim Brasil.

Mais notícias da cidade e região

O DAE já solicitou à CPFL a retirada do poste para que tenha início o reparo na subadutora o mais rápido possível.

A água que existe no reservatório deve durar ainda por algumas horas, mas, enquanto o reparo não for concluído, a região dos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil e Vale das Nogueiras deve ficar desabastecida.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP