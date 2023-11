Brasileira gasta R$ 237 ao ano com produtos skincare

Skincare- No Brasil, a cesta de Higiene & Beleza cresceu 23%

em valor e 10% em unidades no primeiro semestre de 2023. As informações fazem parte de uma pesquisa realizada pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria.

Apesar dos números positivos, os produtos de cuidados com a pele do corpo e do rosto – o popular skincare – enfrentam desafios. Quando comparado o primeiro semestre de 2023 ao mesmo período do ano anterior, a categoria apresentou uma queda no volume consumido (-24%), que levou, mesmo com o aumento de 11% no preço médio por item, a uma queda de valor de -17,9% na comparação. O movimento foi promovido por todas as classes sociais.

Ainda assim existem oportunidades dentro de alguns canais. O principal deles é o de Farmácias, canal no qual a Classe A/B apresentou aumento de 20% em valor e 21% em unidades no seu consumo. Essa classe também impulsionou o consumo no Atacarejo, onde seu consumo representou alta de 44% em valor e 15% em unidades. Ambos foram impulsionados pelas classes A e B (41,3% e 33,8% do volume consumido, respectivamente).

É importante destacar também que os produtos de skincare têm um perfil consumidor muito bem definido. Trata-se de mães que trabalham fora de casa e fazem parte das classes A e B. A pele dessa mulher, por sua vez, é parda e mista (parte oleosa e parte seca).

Elas costumam comprar, em média, 11 produtos da categoria e gastam cerca de R$ 237 ao ano. As despesas são, principalmente, realizadas na Venda Direta (17,5% das ocasiões), embora as consumidoras também sejam presenteadas (15,3%).

