A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro morreu aos 68 anos hoje sexta-feira (3) em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. Ela havia dado entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.

Elizângela nasceu no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1954. Começou a carreira artística aos 7 anos de idade, na TV Excelsior, onde atuou em programas infantis e novelas. Em 1966, foi contratada pela TV Globo, onde se tornou uma das atrizes mais populares da televisão brasileira.

Ao longo de sua carreira, Elizangela atuou em mais de 40 novelas, entre elas “O Cafona” (1971), “Bandeira 2” (1971), “Roque Santeiro” (1975), “Locomotivas” (1977), “Feijão Maravilha” (1979), “Jogo da Vida” (1981), “Paraíso” (1982), “Pedra sobre Pedra” (1992), “Por Amor” (1997), “Senhora do Destino” (2004), “A Favorita” (2008), “Ti-Ti-Ti” (2010), “Aquele Beijo” (2011), “Salve Jorge” (2012) e “A Força do Querer” (2017).

Também atuou em filmes e programas de humor. Em 1979, lançou um compacto com a música “Pertinho de Você”, que fez sucesso.

Elizângela deixa uma filha, Marcelle.