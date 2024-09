A Prefeitura de Nova Odessa instalou nesta semana dois novos conjuntos de brinquedos infantis em praças públicas do Jardim Terra Nova, na região leste da cidade. O investimento da Prefeitura na aquisição e instalação dos novos parquinhos foi de R$ 30,3 mil no total.

O primeiro novo playground foi instalado na praça municipal situada entre as ruas da Alegria e da Felicidade, próxima à entrada do bairro para quem vem pela Rodovia Arnaldo Julio Mauerberg. Já o segundo “parquinho” foi instalado na praça pública situada entre as ruas José Porfírio dos Santos e da Esperança.

Cada conjunto é formado por quatro brinquedos, incluindo um escorregador infantil de 2,5 metros, um balanço triplo, uma gangorra dupla e um gira-gira de oito lugares – totalizando 8 novos brinquedos.

A novidade foi aprovada pelos vizinhos das duas praças. “Fazia tempos que os brinquedos que tinham aqui quebraram, agora vai melhorar bastante para as crianças do bairro, que vão ter sua diversão neste espaço. Ficou muito legal, muito bonito o parquinho”, afirmou Damião Bernardino de Melo, que mora em frente à praça “de cima” do Terra Nova – a mesma que passa por reformas atualmente.

“É um equipamento muito importante para nossas crianças. Nos últimos anos, notei que a Prefeitura não está só instalando os novos parquinhos, mas cuidando também, fazendo a manutenção. Isso na cidade toda”, completou Airton Raimundo, também morador do Jardim Terra Nova.

OUTROS “PLAYS”

Desde 2021, a Prefeitura de Nova Odessa instalou ou modernizou dezenas de conjuntos de brinquedos em todas as regiões da cidade. Começando pela própria Rede Municipal de Educação, cujas creches, pré-escolas e escolas ganharam 20 novos e modernos playgrounds.

O entorno do Paço Municipal ganhou dois parquinhos, um deles “turbinado”: o novo Playground Inclusivo da Praça dos Três Poderes, aberto a semana toda e que virou ponto de encontro das famílias.

Quem também ganhou uma praça pública totalmente nova, incluindo um playground completo, foi a Praça Municipal Jesarela Jesus da Silva Cruz, no Jardim Monte das Oliveiras – em frente à portaria do Conjunto Habitacional Ipê Roxo, do Residencial das Árvores.

Mais recentemente, a Prefeitura construiu uma nova área de lazer e atividades físicas no Residencial Vale dos Lírios, bairro de chácaras localizado na região da Fazenda Velha. A área de lazer conta com academia ao ar livre e playground instalados sobre um piso intertravado de concreto.

PARQUE DAS CRIANÇAS

E claro que a grande realização da gestão municipal na área de lazer foi a viabilização, construção e inauguração do Parque Municipal das Crianças da Avenida Brasil, altura do Parque Fabrício.

A área conte com 10,5 mil metros quadrados com todo tipo de atrações – incluindo dezenas de brinquedos, uma Fonte Interativa e um “pet place” – que se tornou destino não apenas de famílias de Nova Odessa, mas de toda a região. O Parque das Crianças de Nova Odessa tem entrada gratuita e funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 21h.

