Conheça o moto razr 50, novo dobrável exclusivo no Brasil

moto razr 50

A Motorola e a Vivo anunciam parceria comercial exclusiva para as vendas do motorola razr 50. O novo integrante se integra à família de dobráveis Motorola, que combina inovação, alta tecnologia e design icônico. O novo razr 50 mantém-se fiel à promessa da marca, de oferecer os dobráveis com a tela externa mais customizável e inteligente da categoria.

Disponível na loja online da Motorola, nas mais de 1.800 lojas da Vivo e também na Loja Online da empresa, o novo motorola razr 50 chega em oferta com o Plano Vivo Família 60GB, por R$ 3.999. Entre os benefícios de adquirir o dobrável na Vivo, que está disponível nas cores Vanilla, Grey e Orange, estão o parcelamento facilitado em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito e ainda o frete grátis.

O aparelho conta com uma ampla tela principal de 6,9” full HD+ pOLED, resolução de 1080 x 2640, super brilho de 3.000 nitse display externo full HD+ de 3.6”, com resolução de 1056 x 1066 e IA, que transforma o smartphone em um assistente pessoal comandado por voz e ícone de lifestyle. Nos dobráveis da família razr 50, o Gemini do Google pode ser acessado diretamente da tela externa, fazendo com que o usuário possa por comando de voz, criar posts de redes sociais, planejar viagens ou atividades, escrever e-mails, acessar informações dos aplicativos Google e serviços, como YouTube, Gmail e Google Drive. Além disso, com um toque na tela externa, é possível acessar o Google Fotos1, compartilhar, visualizar, apagar ou favoritar imagens e vídeos instantaneamente. Tudo isso sem precisar abrir o smartphone.

Respeitando o conceito “seu Motorola, seu jeito”, a tela externa do razr 50 apresenta uma nova gama de interfaces para o relógio e diversas maneiras de personalizar o display do smartphone de forma prática e fácil. Os usuários também podem ativar o Modo Desk, que exibe uma rotação de textos e imagens diários, criando um protetor de tela personalizado. Além disso, a moto ai oferece recursos que exploram a criatividade, como o Match de Estilo, que cria papéis de parede com base na roupa do usuário e o Magic Canvas, que gera imagens incríveis a partir de um comando de texto.

O motorola razr 50 oferece uma experiência premium de fotografias, por conta de seu sistema de câmeras profissionais de 50MP, que inclui uma lente de 13MP ultra-wide/macro. A câmera deste smartphone também conta com a moto ai e instant all-pixel focus, que possui um foco 32x mais rápido, para imagens mais nítidas em qualquer tipo de luz. E para selfies, a tecnologia Quad Pixel garante quatro vezes mais sensibilidade para fotos mais claras e nítidas mesmo em pouca luz.

O smartphone também traz recursos adicionais de moto ai na câmera, com resultados profissionais em fotos e vídeos, como a Estabilização Horizontal, a Estabilização Inteligente, o Night Vision automático, o Modo Captura Dupla, a Câmera Lenta, Áudio zoom, Max Foto, Cabine de Fotos e Lente tilt-shift.

O recurso Flex View permite deixar o telefone na melhor posição para fotografar com as mãos livres ou gravar uma cena com o Modo Filmadora, otimizado para mídias sociais. Para fotos espontâneas, a Cabine de Fotos está disponível nas câmeras interna e externa, unificando quatro fotos em uma colagem, pronta para compartilhar.

O novo dobrável da Motorola em parceria com a Vivo tem performance poderosa com moto ai, de até 24 GB RAM Boost2 Inteligente para múltiplas tarefas e 512 GB de armazenamento3. O processador 4nm MediaTek Dimensity 7300X garante melhor eficiência e enriquecimento nas tarefas baseadas em inteligência artificial. Para alimentar toda essa experiência, o novo razr possui uma bateria4 robusta de 4200mAh que dura mais que um dia e carregamento5 TurboPower de 30W, que carrega 50% da bateria em apenas 23 minutos, ideal para situações onde se tem pouco tempo disponível para fazer a recarga. Ele traz também carregamento sem fio de 15W.

O dispositivo também possui certificação IPX86, que oferece proteção em caso de imersão para até 1,5 metro de água durante até 30 minutos, o inovador smart water touch, que reconhece o toque na tela, mesmo com ela molhada ou com os dedos com suor. Seu design dobrável redesenhado oferece maior proteção contra poeira. Além disso, a tela externa do aparelho conta com a proteção contra arranhões Corning® Gorilla® Glass Victus®.

Software inteligente que personaliza a experiência do usuário

Ao enviar mensagens de texto para amigos, os consumidores podem utilizar novos recursos integrados ao Google Messages, incluindo: Magic Compose, que sugere respostas de mensagens de texto em vários estilos, para que os consumidores possam se expressar de maneiras criativas, e Photomoji, que oferece a opção de transformar suas fotos favoritas em emojis personalizados ou adesivos.

Já a plataforma de software Hello UX da Motorola oferece uma experiência de usuário personalizada, imersiva e uma interface intuitiva. Além de ter mais opções customizáveis na tela externa da família razr, usuários continuarão a ter conectividade de ecossistema avançada com Smart Connect, um ambiente seguro para crianças com Family Space, a possibilidade de se desconectar com Moto Unplugged, e segurança abrangente com Moto Secure.

Preço e Disponibilidade

O novo razr 50 está disponível com venda exclusiva na Vivo e na loja online da Motorola, pelo preço de R$ 5.499. Os consumidores poderão escolher entre as cores Vanilla, Grey e Orange.

