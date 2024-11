O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta sexta-feira (1º) os retornos de Marcio Leal ao cargo de secretário municipal de Esportes e de Luiz Cezaretto ao posto de secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Pedro Peol, que estava atualmente no comando do Esporte, retorna à função de secretário adjunto de Governo.

“Agradeço ao Pedro e ao Dr. Ordival Olivatto pelo período que estiveram à frente dessas secretarias, dando continuidade ao trabalho que era realizado pelo Márcio e o Cezaretto”, afirmou Chico. “Com o término do período eleitoral, eles estão retornando para o andamento dos nossos projetos para a população de Americana nestas importantes áreas”, completou.

As duas nomeações serão publicadas no Diário Oficial do Município nos próximos dias.