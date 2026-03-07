Em visita à planta instalada no município desde 2007, prefeito Zezé Gomes destaca inovação, geração de empregos e orgulho de ter na cidade a única fábrica da companhia na América Latina

O som ritmado das esteiras, a precisão quase coreografada das mãos que montam placas, encaixam componentes e testam equipamentos revelam mais do que uma linha de produção: revelam um capítulo da história de Hortolândia. Foi nesse cenário de tecnologia e organização que o prefeito Zezé Gomes esteve nesta semana, acompanhado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Dimas Pádua, e pelo secretário adjunto Rodrigo Oliveira, em visita à Dell Technologies Brasil.

Recebido pelo vice-presidente de Operações de Manufatura, Paulo Gomes, o prefeito percorreu a planta industrial que, desde 2007, integra a paisagem econômica do município. Implantada em um momento decisivo do processo de transformação urbana de Hortolândia, a unidade da Dell tornou-se símbolo de uma cidade que deixava para trás o perfil predominantemente residencial para assumir protagonismo no cenário industrial e tecnológico.

A fábrica de Hortolândia é a 20ª planta global da companhia e a única na América Latina. Em solo hortolandense, cerca de 800 colaboradores atuam diariamente na produção de notebooks, computadores de mesa e servidores. Desde a inauguração, mais de 27 milhões de unidades já saíram das linhas de montagem, destinadas exclusivamente ao mercado interno brasileiro.

Durante a visita, Zezé Gomes caminhou pela linha de produção, observando cada etapa do processo industrial. Parou para conversar com trabalhadores, ouviu explicações técnicas e acompanhou de perto os testes de qualidade que garantem o padrão internacional da marca. Ao final do percurso, não escondeu a admiração.

“É impossível não se impressionar com o nível de organização, com a tecnologia de ponta e com a capacidade produtiva que encontramos aqui. A Dell é motivo de orgulho para todos os hortolandenses. Estamos falando de uma empresa global que escolheu nossa cidade e que cresce junto com ela”, afirmou o prefeito.

Nos últimos cinco anos, a multinacional investiu mais de R$ 60 milhões na modernização dos processos produtivos da fábrica. Além disso, cerca de R$ 52 milhões foram destinados a pesquisas e projetos de inovação, reforçando o compromisso da empresa com a evolução contínua de seus produtos e com a competitividade no mercado brasileiro.

Paulo Gomes destacou que a planta de Hortolândia desempenha papel estratégico dentro da operação nacional da companhia. “Toda a produção realizada aqui atende exclusivamente o mercado interno do Brasil. Isso demonstra a relevância da unidade para a nossa estratégia e reforça a confiança da Dell na capacidade técnica e operacional construída em Hortolândia ao longo desses anos”, afirmou o vice-presidente.

Diferencial

Outro diferencial da planta é o compromisso com a sustentabilidade. A unidade possui selo verde e conta com uma usina solar capaz de abastecer 100% da linha de produção. A iniciativa posiciona a fábrica como referência em responsabilidade ambiental dentro do setor industrial, alinhando inovação tecnológica com práticas sustentáveis.

Para Zezé Gomes, a trajetória da Dell no município se confunde com o próprio processo de desenvolvimento urbano de Hortolândia. Desde 2007, a cidade avançou significativamente em infraestrutura viária, mobilidade, saneamento, equipamentos públicos e planejamento urbano. A presença de empresas de grande porte, como a Dell, impulsionou esse ciclo virtuoso de crescimento.

“A Dell chegou em um momento importante da nossa história. Ela acompanhou cada transformação da cidade, viu nossa infraestrutura evoluir, nossas avenidas se ampliarem, nossos bairros se estruturarem. Hoje, podemos dizer que Hortolândia oferece um ambiente cada vez mais preparado para receber e manter grandes investimentos”, destacou o prefeito.

A visita reforça a estratégia da administração municipal de estreitar laços com o setor produtivo, consolidando parcerias que resultem em geração de empregos, qualificação profissional e fortalecimento da economia local. Para o secretário Dimas Pádua, a aproximação com empresas já instaladas é tão importante quanto a atração de novos empreendimentos.

Ao final do encontro, Zezé reiterou o reconhecimento à direção e aos colaboradores da empresa. “Quero parabenizar toda a equipe da Dell pela magnífica fábrica que mantêm em nossa cidade. Vocês contribuem diretamente para o crescimento e o desenvolvimento de Hortolândia. É uma alegria ver uma empresa desse porte prosperando aqui, gerando oportunidades e levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil”, afirmou o prefeito.

Entre placas-mãe, servidores e notebooks prontos para ganhar o mercado nacional, a visita revelou mais do que números e investimentos. “Mostrou a convergência entre planejamento público, confiança empresarial e trabalho qualificado. Em cada equipamento produzido, há também um pouco da história de uma cidade que decidiu crescer — e encontrou, na inovação, um dos seus caminhos mais sólidos”, finalizou Zezé.