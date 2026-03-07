A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, participou da criação de um grupo de trabalho voltado ao fortalecimento da cultura do comércio exterior na cidade e região. A iniciativa foi articulada pelo Sebrae-SP e teve seu primeiro encontro realizado nesta terça-feira (3), no Senai de Americana, com a presença de representantes de diversas entidades e instituições.

Além do Sebrae-SP e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estiveram presentes representantes da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp Americana), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Americana), do Ciesp e do Senai de Santa Bárbara d’Oeste, do Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região e da Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa.

Durante a reunião, cada instituição apresentou as ações já desenvolvidas para impulsionar a exportação e apontou possibilidades de atuação conjunta. A proposta é estruturar um cronograma estratégico de capacitações, eventos e atendimentos voltados a micro, pequenas e médias empresas interessadas em acessar o mercado internacional.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a participação ativa da Prefeitura foi fundamental para alinhar as estratégias com foco no município. “O Sebrae reuniu as principais instituições da cidade, como Senai, Ciesp, ACIA, Sinditec, além do próprio Sebrae, e nós representando o poder público. Cada entidade apresentou o que já vem fazendo e como pode contribuir. A partir disso, alinhamos uma trilha de capacitação em exportação”, afirmou.

Atuação integrada

Ainda de acordo com o secretário, a atuação integrada fortalece o ambiente de negócios local. “Americana tem vocação industrial e comercial consolidada. Ao organizar essa trilha de exportação, com apoio técnico e capacitação estruturada, criamos condições reais para que nossas empresas ampliem mercados e ganhem competitividade”, destacou Rafael.

“Americana já possui diversas iniciativas voltadas para o assunto, a cidade tem um potencial exportador muito bom. Então, nosso intuito com o grupo de trabalho é fortalecer as iniciativas já existentes e ampliar, para que os empreendedores tenham todo o suporte técnico necessário para ultrapassar as barreiras burocráticas e conseguirem de fato fazer negócios no exterior”, explicou o gerente regional do Sebrae-SP, Fabio Gerlach.

O encontro também abordou o PEIEX – Programa de Qualificação para Exportação, realizado pela ApexBrasil e executado no Estado de São Paulo pelo Sebrae-SP, por meio da Faculdade Sebrae. O programa é direcionado a pequenos negócios que desejam exportar seus produtos e oferece atendimento técnico especializado, diagnóstico de prontidão para exportação, capacitações específicas e recomendações técnicas e gerenciais. A duração total é de 24 meses, com acompanhamento individual das empresas por um período de três a quatro meses.

Próximos passos

O Ciesp Americana, em parceria com o Sebrae-SP, realiza no próximo dia 26 de março um encontro para debater oportunidades de exportação para microempresas. O evento contará com palestras de especialistas em relações internacionais e do PEIEX, abordando oportunidades, programas de qualificação e caminhos práticos para inserção no mercado externo.

“É fundamental que as pequenas e médias indústrias entendam como funciona a exportação, e isso vem ao encontro dos objetivos do PEIEX, que vai dar assistência para que elas saibam como exportar. E, principalmente, vai desmistificar a ideia de exportação, visto que muitas indústrias não exportam porque acreditam não serem capazes. Formar um grupo de trabalho com todas as entidades é sensacional. Se conseguirmos essa sinergia para poder focar e trazer o resultado para as indústrias, a gente atinge nosso objetivo”, afirmou a gerente regional do Ciesp Americana, Silvia Boaventura.

SERVIÇO

Exportação para Microempresas: novas oportunidades para o seu negócio

Data: 26/03 (quinta-feira), das 9h às 12h

Local: Ciesp Americana: Rua do Marceneiro, 134 – Jardim Werner Plaas

Inscrições: https://eventos.ciesp.com.br/#/event/726aa3f2-a203-497f-8b05-f0df98f6f48c/register