A tarde deste sábado (7) começou com mudança no tempo na região da Praia Azul, em Americana. O céu ficou carregado e moradores relatam rajadas de vento fortes, sinalizando a possibilidade de chuva e até tempestade leve nas próximas horas.

Leitores relataram mais uma vez que o alerta de chuvas intensas chegou depois dos primeiros pingos, ao menos na região da Praia dos Namorados.

Tempo e chuva em Santa Bárbara

A chuva chegou com força na tarde deste sábado (7) em Santa Bárbara d’Oeste. Neste momento, a Avenida da Amizade registra chuva intensa e céu carregado, com nuvens escuras e clima típico de tempestade se formando na região.

A previsão da meteorologia já indicava pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento, além de temperatura máxima próxima de 29 °C.

