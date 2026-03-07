O Rio Branco de Americana foi derrotado na tarde deste sábado no Estádio Décio Vitta e viu o risco de rebaixamento subir. O Tigre foi derrotado pelo Marília por 2 a 0 e agora pode entrar pra zona da degola ao final da rodada.
Francana e Itapirense podem passar o RB caso vençam suas partidas na rodada. Com apenas 2 vitórias em 12 partidas, o alvinegro de Americana vai para as rodadas finais com risco alto de voltar para a Série A4 no ano que vem.
O Rio Branco tem uma ‘final’ do descenso contra a Itapirense na próxima quarta-feira. O jogo também acontece em Americana.
Apesar de ter tempo com gramado ‘limpo’ o primeiro tempo não teve gols. A chuva mudou o cenário para a segunda etapa.
Logo no começo da segunda etapa, o zagueiro Lázaro aproveitou a bola pingando na pequena área mandou a bola pro fundo da rede.
Aos 22′, o árbitro marcou pênalti para o MAC em falta cometida em cima do atacante Marco Aurélio. Lucas Lima bateu de perna esquerda e fez o 2 a 0 MAC.
