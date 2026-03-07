A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), promove neste mês de março uma série de atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A programação será realizada em parceria com o Programa Americana por Elas e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).
Durante todo o mês, serão abordados junto à população diversos temas relacionados à qualidade de vida da mulher, autoestima, mercado de trabalho e enfrentamento da violência. As ações serão desenvolvidas em diferentes pontos da cidade, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), empresas, órgãos públicos e entidades.
Estão programadas palestras, panfletagem, roda de conversa, exibição de documentário, entre outras atividades, todas gratuitas.
Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, as abordagens terão o objetivo de reforçar a conscientização da população sobre os direitos das mulheres e o fortalecimento das políticas públicas de atendimento.
“É muito importante que as mulheres tenham uma rede de apoio e de proteção e a oportunidade de participar da construção de ações que possam aprimorar e avançar nas políticas públicas de atendimento a esse público. A programação do Mês da Mulher promoverá uma reflexão da sociedade sobre o papel da mulher, seus direitos, o enfrentamento das violências, a equidade de gênero e a valorização no mercado de trabalho”, explicou Juliani.
Programação atualizada
08/03 (domingo) – 8h às 12h
Panfletagem e Ações Culturais
Organizadores: PLPs de Americana, CCLP, movimentos de mulheres de Americana
Público: Aberto à população
Local: Portal Princesa Tecelã (Avenida Antonio Pinto Duarte)
09/03 (segunda-feira) – 8h
Roda de Conversa
Palestrante: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Local: SCFV São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 370 – São Jerônimo)
09/03 (segunda-feira) – 9h às 10h30
Atividade física e reflexiva: “Mulheres em Movimento – Corpo que Acolhe, Corpo que Fortalece”
Profissional convidada: Patrícia Claro
Público: Mulheres atendidas SCFV e Projeto EnvelheSer
Local: SCFV APAM (Rua Maranhão,1437 – Praia Azul)
09/03 (segunda-feira) – 10h30
Palestra: “Dia Internacional da Mulher – Construindo novas relações”
Profissional: Marina Conti Takahashi – Psicóloga da GAMA
Local: DAE (Rua dos Estudantes, nº 333 – Cordenonsi)
10/03 (terça-feira) – 9h30
Dinâmica de conexão e reflexão: “A economia do cuidado e a saúde das mulheres cuidadoras”
Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)
Público: Grupo com mulheres
Local: UPA São José (Avenida Cillos, 2.222 – Jardim São José)
10/03 (terça-feira) – 15h
Sarau
Organização: Turma da Aprendizagem
Público: Alunos
Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila São Pedro)
10/03 (terça-feira) – 16h30
Roda de Conversa: “A força de ser Mulher transforma o mundo”
Palestrante: Alline Pereira da Silva – Psicóloga e Técnica de Referência Política de Mulheres
Público: Grupo com adolescentes do SCFV
Local: SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Mathiensen)
10/03 (terça-feira) – 19h30
Roda de Conversa: “Gerando igualdade: uma reflexão sobre representatividade e estereótipos”
Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)
Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)
11/03 (quarta-feira) – 9h30
Dinâmica de conexão e reflexão: “A economia do cuidado e a saúde das mulheres cuidadoras”
Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)
Público: Grupo com mulheres
Local: UPA São José (Avenida Cillos, 2.222 – Jardim São José)
11/03 (quarta-feira) – 10h30
Roda de Conversa: “Gerando igualdade: uma reflexão sobre representatividade e estereótipos”
Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)
Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)
11/03 (quarta-feira) – 15h
Tema: “De Todos”
Organização: Turma da Aprendizagem
Público: Alunos
Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)
11/03 (quarta-feira) – 18h30 às 21h30
Cine e bate-papo: “Média metragem Amores e batalhas: contos de hoje”
Organizadores: SCFV APAM e CRAS Praia Azul
Público: Mulheres atendidas SCFV, Projeto EnvelheSer, Acompanhadas CRAS Praia Azul
Local: SCFV APAM (Rua Maranhão,1437 – Praia Azul)
12/03 (quinta-feira) – 8h
Roda da Conversa: “Gerando Igualdade: uma reflexão sobre representatividade e estereótipos”
Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)
Público: Grupo com mulheres
Local: SENAC (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)
17/03 (terça-feira) – 8h30
Capacitação: “Protocolo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência”
Palestrante: Dra. Fabiana Aparecida de Carvalho
Local: Auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Rua Purus, 31 – São Roque)
17/03 (terça-feira) – 14h
Palestra: “Gerando Igualdade: uma reflexão sobre representatividade e estereótipos”
Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)
Público: Jovem Aprendiz
Local: CIEE (Avenida de Cillo, 3.500 – Parque Universitário)
18/03 (quarta-feira) – 8h
Roda de Conversa: “Sensibilização sobre instrumento de registro de indicadores de Violência”
Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)
Público: Profissionais da APAE
Local: APAE Americana (Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini)
18/03 (quarta-feira) – 9h30
Dinâmica de conexão e reflexão: “A economia do cuidado e a saúde das mulheres cuidadoras”
Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)
Público: Grupo com mulheres atendidas pelo CRAS
Local: CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 370 – São Jerônimo)
19/03 (quinta-feira) – 9h30 / 15h / 20h30
Intervenção com o coletivo “as Rutes”: “Mensagens de mulheres sábias e Intervenção postal”
Profissional convidada: As Rutes
Público: Alunos do SENAC (vagas limitadas)
Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)
20/03 (sexta-feira) – 19h às 21h
Clube do Livro #leiamulheresdeamericana
Tema: “Livro – Prateleira do amor”
Profissional convidada: Valeska Zanello
Público: Aberto ao público (vagas limitadas)
Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)
24/03 (terça-feira) – 8h30
Palestra: Tema: “A força de ser Mulher transforma o mundo”
Profissional convidada: Alline Pereira da Silva – Psicóloga / Técnica de Referência Política de Mulheres
Local: Auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Rua Purus, 31 – São Roque)
25/03 (quarta-feira) – 8h30
Roda de Conversa: “Roda de Histórias: o empenho das mulheres por igualdade e respeito”
Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)
Público: Grupo de mulheres atendidas no CRAS
Local: CRAS São Jerônimo / SCFV Diaconia São Judas Tadeu (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)
28/03 (sábado) – 9h às 12h
Roda de Conversa: “Violência contra mulheres: como podemos nos proteger?”
Organização: Pastoral da criança e colaboração das PLPs de Americana
Público: Grupo de Mulheres do território
Local: Salão da Escola Popular Melina Melão – Assentamento Milton Santos (Rua Margarida Alves, 78)
29/03 (domingo) – 16h
Cine-Debate
Documentário: “Como ela faz? A Equidade de Gênero e o Mercado de Trabalho no Brasil”
Profissional convidada: Joyce Taunay, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), e Miriam Naves
Organização: PLPs Silvia Regina de Barros de Americana
Público: Aberto ao público
Local: Espaço Dadaia (Rua Bororós, 304 – Conserva)