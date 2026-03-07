A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), promove neste mês de março uma série de atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A programação será realizada em parceria com o Programa Americana por Elas e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).

Durante todo o mês, serão abordados junto à população diversos temas relacionados à qualidade de vida da mulher, autoestima, mercado de trabalho e enfrentamento da violência. As ações serão desenvolvidas em diferentes pontos da cidade, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), empresas, órgãos públicos e entidades.

Estão programadas palestras, panfletagem, roda de conversa, exibição de documentário, entre outras atividades, todas gratuitas.

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, as abordagens terão o objetivo de reforçar a conscientização da população sobre os direitos das mulheres e o fortalecimento das políticas públicas de atendimento.

“É muito importante que as mulheres tenham uma rede de apoio e de proteção e a oportunidade de participar da construção de ações que possam aprimorar e avançar nas políticas públicas de atendimento a esse público. A programação do Mês da Mulher promoverá uma reflexão da sociedade sobre o papel da mulher, seus direitos, o enfrentamento das violências, a equidade de gênero e a valorização no mercado de trabalho”, explicou Juliani.

Programação atualizada

08/03 (domingo) – 8h às 12h

Panfletagem e Ações Culturais

Organizadores: PLPs de Americana, CCLP, movimentos de mulheres de Americana

Público: Aberto à população

Local: Portal Princesa Tecelã (Avenida Antonio Pinto Duarte)

09/03 (segunda-feira) – 8h

Roda de Conversa

Palestrante: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Local: SCFV São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 370 – São Jerônimo)

09/03 (segunda-feira) – 9h às 10h30

Atividade física e reflexiva: “Mulheres em Movimento – Corpo que Acolhe, Corpo que Fortalece”

Profissional convidada: Patrícia Claro

Público: Mulheres atendidas SCFV e Projeto EnvelheSer

Local: SCFV APAM (Rua Maranhão,1437 – Praia Azul)

09/03 (segunda-feira) – 10h30

Palestra: “Dia Internacional da Mulher – Construindo novas relações”

Profissional: Marina Conti Takahashi – Psicóloga da GAMA

Local: DAE (Rua dos Estudantes, nº 333 – Cordenonsi)

10/03 (terça-feira) – 9h30

Dinâmica de conexão e reflexão: “A economia do cuidado e a saúde das mulheres cuidadoras”

Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Público: Grupo com mulheres

Local: UPA São José (Avenida Cillos, 2.222 – Jardim São José)

10/03 (terça-feira) – 15h

Sarau

Organização: Turma da Aprendizagem

Público: Alunos

Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila São Pedro)

10/03 (terça-feira) – 16h30

Roda de Conversa: “A força de ser Mulher transforma o mundo”

Palestrante: Alline Pereira da Silva – Psicóloga e Técnica de Referência Política de Mulheres

Público: Grupo com adolescentes do SCFV

Local: SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Mathiensen)

10/03 (terça-feira) – 19h30

Roda de Conversa: “Gerando igualdade: uma reflexão sobre representatividade e estereótipos”

Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)

11/03 (quarta-feira) – 9h30

Dinâmica de conexão e reflexão: “A economia do cuidado e a saúde das mulheres cuidadoras”

Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Público: Grupo com mulheres

Local: UPA São José (Avenida Cillos, 2.222 – Jardim São José)

11/03 (quarta-feira) – 10h30

Roda de Conversa: “Gerando igualdade: uma reflexão sobre representatividade e estereótipos”

Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)

11/03 (quarta-feira) – 15h

Tema: “De Todos”

Organização: Turma da Aprendizagem

Público: Alunos

Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)

11/03 (quarta-feira) – 18h30 às 21h30

Cine e bate-papo: “Média metragem Amores e batalhas: contos de hoje”

Organizadores: SCFV APAM e CRAS Praia Azul

Público: Mulheres atendidas SCFV, Projeto EnvelheSer, Acompanhadas CRAS Praia Azul

Local: SCFV APAM (Rua Maranhão,1437 – Praia Azul)

12/03 (quinta-feira) – 8h

Roda da Conversa: “Gerando Igualdade: uma reflexão sobre representatividade e estereótipos”

Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Público: Grupo com mulheres

Local: SENAC (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)

17/03 (terça-feira) – 8h30

Capacitação: “Protocolo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência”

Palestrante: Dra. Fabiana Aparecida de Carvalho

Local: Auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Rua Purus, 31 – São Roque)

17/03 (terça-feira) – 14h

Palestra: “Gerando Igualdade: uma reflexão sobre representatividade e estereótipos”

Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Público: Jovem Aprendiz

Local: CIEE (Avenida de Cillo, 3.500 – Parque Universitário)

18/03 (quarta-feira) – 8h

Roda de Conversa: “Sensibilização sobre instrumento de registro de indicadores de Violência”

Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Público: Profissionais da APAE

Local: APAE Americana (Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini)

18/03 (quarta-feira) – 9h30

Dinâmica de conexão e reflexão: “A economia do cuidado e a saúde das mulheres cuidadoras”

Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Público: Grupo com mulheres atendidas pelo CRAS

Local: CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 370 – São Jerônimo)

19/03 (quinta-feira) – 9h30 / 15h / 20h30

Intervenção com o coletivo “as Rutes”: “Mensagens de mulheres sábias e Intervenção postal”

Profissional convidada: As Rutes

Público: Alunos do SENAC (vagas limitadas)

Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)

20/03 (sexta-feira) – 19h às 21h

Clube do Livro #leiamulheresdeamericana

Tema: “Livro – Prateleira do amor”

Profissional convidada: Valeska Zanello

Público: Aberto ao público (vagas limitadas)

Local: SENAC Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro)

24/03 (terça-feira) – 8h30

Palestra: Tema: “A força de ser Mulher transforma o mundo”

Profissional convidada: Alline Pereira da Silva – Psicóloga / Técnica de Referência Política de Mulheres

Local: Auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Rua Purus, 31 – São Roque)

25/03 (quarta-feira) – 8h30

Roda de Conversa: “Roda de Histórias: o empenho das mulheres por igualdade e respeito”

Profissional convidada: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Público: Grupo de mulheres atendidas no CRAS

Local: CRAS São Jerônimo / SCFV Diaconia São Judas Tadeu (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

28/03 (sábado) – 9h às 12h

Roda de Conversa: “Violência contra mulheres: como podemos nos proteger?”

Organização: Pastoral da criança e colaboração das PLPs de Americana

Público: Grupo de Mulheres do território

Local: Salão da Escola Popular Melina Melão – Assentamento Milton Santos (Rua Margarida Alves, 78)

29/03 (domingo) – 16h

Cine-Debate

Documentário: “Como ela faz? A Equidade de Gênero e o Mercado de Trabalho no Brasil”

Profissional convidada: Joyce Taunay, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), e Miriam Naves

Organização: PLPs Silvia Regina de Barros de Americana

Público: Aberto ao público

Local: Espaço Dadaia (Rua Bororós, 304 – Conserva)