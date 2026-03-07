Cidades de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia têm reforço com 38 soldados da PM

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior Nove), informou que na quarta-feira (4) foram recepcionados na sede do CPI-9 um total de 67 novos Soldados PM de 2ª Classe, que passam a integrar o efetivo operacional das Unidades subordinadas, fortalecendo o policiamento ostensivo em toda a área de atuação.

Os policiais militares foram distribuídos estrategicamente, de acordo com as demandas operacionais da região, sendo: 10 policiais para o 10º BPM/I; 31 policiais para o 19º BPM/I; 19 policiais para o 37º BPM/I; e 7 policiais para o 48º BPM/I. As cidades de cobertura do Novo Momento, portanto, receberam 38 novos PMs – Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

A chegada dos novos integrantes representa significativo reforço ao efetivo empregado no policiamento ostensivo e preventivo, ampliando a capacidade de resposta às ocorrências, intensificando as operações policiais e contribuindo diretamente para o aumento da sensação de segurança da população nos 52 municípios atendidos pelo CPI-9.

O comandante do CPI-9 destaca que a incorporação desses profissionais evidencia o fortalecimento das ações de preservação da ordem pública, assegurando maior presença policial nas ruas e aprimorando o atendimento às demandas da sociedade paulista.

O CPI-9 reafirma seu compromisso com a segurança pública, atuando de forma técnica, responsável e alinhada aos princípios institucionais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sempre em defesa da vida, da integridade física e do patrimônio da população.