O União Barbarense foi a Porto Feliz encarar o Desportivo Brasil recebeu no Estádio Ernesto Rocco e ficou no empate. O jogo na tarde deste sábado terminou em 1 a 1. No duelo da 12ª rodada do Paulistão A3 Rivalo, Matheus Lu abriu o placar, mas Kayo empatou pros mandantes.

O Leão da 13 está na 5a colocação com 20 pontos e não pode ser alcançado para perder a vaga para a fase mata mata. Uma vitória na próxima rodada, em casa, deixa o União Barbarense bem próximo de garantir a vaga na 2a fase do torneio.

Mesmo enfrentando um adversário difícil, o Desportivo Brasil entrou em campo buscando três pontos, mas rapidamente levou um golpe inesperado. Matheus Lu foi lançado em velocidade, ganhou do zagueiro e aproveitou a saída do goleiro Edu Capellari pra abrir o placar, com apenas 13 minutos no relógio.

Somente no segundo tempo, colocando pressão no rival, o Dragão conseguiu buscar o empate em Porto Feliz. O capitão Kayo puxou a responsabilidade, soltou o pé esquerdo e não deu chances para o goleiro Jonathan Braz, deixando tudo igual.

Pela 13ª rodada, na quarta-feira o União encara o Paulista no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

